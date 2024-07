Santi Maratea contó que sufrió un abuso por parte de un amigo

En tanto, sorpresivamente el influencer usó como ejemplo una situación de abuso que vivió con un amigo "de toda la vida". Allí detalló el episodio cuando tras una salida fueron a su casa y se quedó a dormir. Y en medio de la noche se despertó con él encima suyo. "Intenté reunirme para charlarlo pero fue peor", explicó con dolor.

Además, Santi Maratea relató otras situaciones de traición que vivió en primera persona y aseguró que sus padres eran su remanso. "Las dos únicas personas que yo sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos. Ellos eran mi lugar seguro pero ahora ya no están, quizás por eso me siento tan solo. Tengo un gran vacío en el pecho", expresó.

Por último, Maratea concluyó emocionado, contando cómo seguirá su vida de ahora en más. "Voy a seguir entrenando porque me hace bien y también poniendo toda la energía en mi trabajo que es lo que me llena, lo que me calma. No espero nada en particular, lo hago porque realmente me hace bien y seguiré con eso", cerró.