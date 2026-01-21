La conductora Sabrina Rojas volvió a encender la polémica al criticar nuevamente a Griselda Siciliani por su postura frente a las infidelidades de Luciano Castro y su “discurso de sororidad”. La modelo lanzó durísimas declaraciones que pusieron en tela de juicio la moral de la actriz y recordaron viejos conflictos de sus vínculos pasados.
Sabrina Rojas se enojó y fulminó a Griselda Siciliani: le recordó su pasado
La conductora y ex pareja de Luciano Castro no perdona a la actriz por su pasado de “amante”.