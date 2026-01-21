Sabrina Rojas se enojó y fulminó a Griselda Siciliani: le recordó su pasado

Rojas volvió a referirse al tema del momento en Bondi, el streaming que comparte con Ángel de Brito, recordando el trato mediático que recibió cuando ella era pareja de Castro: “Luciano metió los cuernos y es 'pobre, ay, tal vez'. A mí cuando me metieron los cuernos era 'cornuda, ¿qué opinás que sos cornuda?'. Me hicieron mierda”.

La modelo no dudó en cuestionar la actitud de Moria Casán, quien buscó “cuidar” la imagen de la pareja de Castro y Siciliani en su ciclo matutino, ya que mantienen una relación de amistad, pero defenestró a Lali Espósito y Pedro Rosemblat tras su reciente compromiso.