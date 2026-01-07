Sabrina Rojas recordó el escándalo que unió a Wanda Nara y Diego Maradona

image

"Nosotras hacíamos playas juntas todo el tiempo", recordó, situando el relato en un verano donde la cercanía entre figuras del espectáculo era habitual y la fama todavía no se amplificaba a través de las redes sociales.

Según su testimonio, la noche clave comenzó en el restaurante La Paralela, sobre la calle Güemes, cuando se corrió el rumor de que Maradona se encontraba cenando en un reservado.

Gracias a la intermediación de Alejo Clerici, amigo íntimo del astro, el grupo pudo ingresar al sector privado: "Entramos gritando de emoción y eran todos hombres. En la punta estaba Diego y al lado estaba Wanda".

El episodio tomó mayor dimensión pública días después, con la difusión de la famosa imagen del bóxer atribuido a Maradona, lo que alimentó los rumores de un affaire. Sobre ese punto, Rojas subrayó el rol de la prensa y de la propia narrativa construida alrededor del hecho.

"Ella contó que había estado dos o tres noches con Diego, pero la foto hubo que producirla", sostuvo, y recordó que Nara siempre negó un vínculo íntimo, asegurando que se trató de un encuentro casual y de una situación amplificada mediáticamente.

Para Rojas, aquel escándalo fue determinante en la construcción del personaje público de la actual conductora de MasterChef Celebrity: "Ese fue el punto de cómo usó la imagen de Diego."

"Yo los vi sentados juntos al final de la mesa. Si pasó algo más, no lo sé", finalizó Rojas, dejando abierta una historia que, aún hoy, sigue generando debate en las redes sociales.