¿Quién reemplazará a Flor Peña tras su retiro de Telefe?

La verdadera razón de la baja de Florencia Peña tiene que ver con su cansancio dado que en varias oportunidades le toca rodar alguna película, y de ahí ir directo a la emisión en vivo del programa.

“La conducción es exigente, la actualidad, los policiales. Tiene que estar informada. y además tiene vacaciones programadas para marzo y no quiere postergarlas bajo ningún punto de vista”, aseguró la mencionada integrante de Intrusos.

En la nota, Florencia Peña dijo: "Yo me estoy yendo finalmente el 11 de marzo. Este es mi último día en el programa. No sé bien cómo sigue. Me iba a ir un poco antes. Nos sentamos con el canal. En realidad me iba a ir el 4 de febrero”.

Consultada sobre cómo terminó su relación con Telefe tras los rumores de una fuerte tensión, Florencia Peña derribó esa versión pero deslizó una categórica frase para marcar su alejamiento del canal. “No, al contrario. Ellos lo que quieren es que me quede en el canal. Pero yo ahora tengo otros planes. No me voy a quedar en Telefe. Es un ciclo que se cumplió para mí y ahora está bien que sea de esta manera”, expresó contundente

Finalmente, Florencia Peña subrayó: “Cuando sentí que ya había cumplido un ciclo el programa lo primero que hice fue hablar con ellos y ellos me entendieron absolutamente. Desde el día uno que yo empecé con Flor de Equipo sabíamos que tenía fecha de vencimiento”.

Georgina Barbarossa, ¿ocupará el lugar de Flor Peña?

Según trascendió, Georgina Barbarossa es la gran candidata a ocupar el espacio que dejará vacante Florencia Peña en la grilla de las mañanas.

Cabe destacar que Georgina termina el 7 de marzo su temporada en Carlos Paz con Una noche en el hotel, la obra que está haciendo junto a Pedro Alfonso. Y el 8 ya volverá para Buenos Aires, por tal motivo todo indica que sea Barbarossa la que ocupe el lugar de Peña aunque todavía tienen que resolver algunos asuntos de contrato.

Resulta que Georgina tiene contrato firmado con Telefe para hacer el ciclo Historias de cocina, que se había incluso promocionado para salir al aire en diciembre. Y en el caso que siga al frente de un ciclo como el de Flor Peña, tendrían que ajustarse algunos ítems del contrato ya que Flor de equipo pertenece a la productora Kuarzo y Georgina firmó solo con Telefe. Habrá que ver cómo se acomoda todo.