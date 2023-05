Quién es el millonario que sería el nuevo amor de la China Suárez

"Él es el que llevó a la China a Qatar y habrían empezado a gar... ahí", agregó Yanina sumando dato tras dato. Pero bastaron unos minutos para que la actriz reaccionase desde sus redes sociales negando enérgicamente la versión y preguntándose "¿Cuántos novios en una semana?", y asegurando: "Me separé hace 3 semanas, ya tuve un novio de 60 y ahora estoy con mi amigo productor Rodo Lamboglia".

Y si bien Latorre confió que la China Suárez se separó de Rusherking porque el cantante habría descubierto su amorío con Lamboglia, la actriz y el empresario en cuestión rompieron el silencio. Y fue Eugenia quien compartió desde sus Instagram Stories una postal junto al productor y su booker de Multitalent anunciando su "Próximo video en Miami" y luego una captura de una reciente conversación que mantuvo con Rodo.

image.png

"Bolud..., si inventan que estoy de novio con vos me espantás todas las candidatas mal jjja" se lee que Lamboglia le dice a la China en el intercambio vía Whats App, entre texto y audios, que mantuvieron. Allí, la ex de Rusherking, Benjamín Vicuña y Nico Cabré entre otros, exclamó irónica en un intento de conseguirle novia: "Perdón Rodo. Chicas, la idea no es espantarle candidatas. Está solo y con ganas de conocer gente. Les dejo si IG @rodolamboglia", con el único detalle de que tiene el perfil en modo privado.