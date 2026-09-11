Mirtha Legrand igue evolucionando favorablemente y continúa internada

En tanto, se resaltó que la conductora se encuentra enfocada en sus actividades y recibiendo las visitas de sus seres queridos más cercanos que la acompañan.

"Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares. Agradece a todos las muestras de cariño", se precisó en el parte.

Sobre el final, se anunció cuándo se emitirá el nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand: "De no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico", concluyó el escrito.

Cabe recordar que la conductora de 99 años fue hospitalizada el lunes después de un cuadro gripal que le impidió realizar su programa del último fin de semana y Juana Viale ocupó su lugar al frente de La noche de Mirtha.