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Murió un motociclista tras perder el control e impactar contra un árbol

El trágico hecho ocurrió en Pocito. La pareja del fallecido fue quién se encontró con el siniestro y dio aviso a la Policía.

Un hombre de 39 años murió durante la madrugada de este lunes luego de perder el control de la motocicleta que conducía e impactar contra un árbol. El siniestro ocurrió sin la intervención de terceros y es investigado por la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando Franco Emanuel Reta, de 39 años, circulaba en una motocicleta Brava 150 cc por Callejón Roger Ballet, en dirección de este a oeste, en Pocito. Por motivos que son materia de investigación, perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol ubicado al costado norte de la banquina.

Tras el impacto, Reta cayó al interior de un zanjón situado también sobre el costado norte del callejón, mientras que la motocicleta quedó sobre la calzada.

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Como consecuencia de las heridas sufridas, el motociclista murió en el lugar. El fallecimiento fue constatado por personal médico de la ambulancia 107.

De acuerdo con las medidas de rigor realizadas en la escena, el siniestro se produjo sin la intervención de terceros.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y de Delitos Especiales, que realizó la inspección ocular correspondiente para determinar las circunstancias del accidente.

La esposa de la víctima, Mariana Romero, de 31 años, relató que ambos habían estado reunidos en una vivienda ubicada a pocos metros del lugar y que Reta había salido en su motocicleta para realizar una compra. Al pasar un tiempo y observar que no regresaba, decidió caminar por el callejón y fue entonces cuando encontró la motocicleta a un costado del camino y el cuerpo de su pareja en el zanjón.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

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