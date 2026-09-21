Murió un motociclista tras perder el control e impactar contra un árbol

Como consecuencia de las heridas sufridas, el motociclista murió en el lugar. El fallecimiento fue constatado por personal médico de la ambulancia 107.

De acuerdo con las medidas de rigor realizadas en la escena, el siniestro se produjo sin la intervención de terceros.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y de Delitos Especiales, que realizó la inspección ocular correspondiente para determinar las circunstancias del accidente.

La esposa de la víctima, Mariana Romero, de 31 años, relató que ambos habían estado reunidos en una vivienda ubicada a pocos metros del lugar y que Reta había salido en su motocicleta para realizar una compra. Al pasar un tiempo y observar que no regresaba, decidió caminar por el callejón y fue entonces cuando encontró la motocicleta a un costado del camino y el cuerpo de su pareja en el zanjón.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.