Cuarta medalla sanjuanina en los Juegos ODESUR - Santa Fe 2026

Vale mencionar que la sanjuanina Maribel Aguirre quedó en las puertas de la medalla de bronce en la misma especialidad. La cuaterna femenina de Argentina cayó ante Venezuela por sólo seis segundos.

Esta presea con sello sanjuanino conseguida por Rubén Ramos Meglioli se suma a las previamente conseguidas por Delfina Dibella (bronce) y Mateo Kalejman (oro), en contrarreloj individual de ciclismo en pista, más Gonzalo Molina (plata), en bicicross carrera.