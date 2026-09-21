Este domingo, en Rafaela, Rubén Ramos Meglioli ganó la medalla de bronce en la especialidad persecución por equipos, en la disciplina ciclismo en pista. El sanjuanino integró la cuaterna argentina junto a Marcos Méndez, Santiago Gruñeiro y Tomás Moyano. En la definición, la Albiceleste venció a su par de Venezuela.
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Cuarta medalla sanjuanina en los Juegos ODESUR - Santa Fe 2026
Este domingo, en Rafaela, Rubén Ramos Meglioli ganó la medalla de bronce en la especialidad persecución por equipos, en la disciplina ciclismo en pista.