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Cuarta medalla sanjuanina en los Juegos ODESUR - Santa Fe 2026

Este domingo, en Rafaela, Rubén Ramos Meglioli ganó la medalla de bronce en la especialidad persecución por equipos, en la disciplina ciclismo en pista.

Este domingo, en Rafaela, Rubén Ramos Meglioli ganó la medalla de bronce en la especialidad persecución por equipos, en la disciplina ciclismo en pista. El sanjuanino integró la cuaterna argentina junto a Marcos Méndez, Santiago Gruñeiro y Tomás Moyano. En la definición, la Albiceleste venció a su par de Venezuela.

Vale mencionar que la sanjuanina Maribel Aguirre quedó en las puertas de la medalla de bronce en la misma especialidad. La cuaterna femenina de Argentina cayó ante Venezuela por sólo seis segundos.

Esta presea con sello sanjuanino conseguida por Rubén Ramos Meglioli se suma a las previamente conseguidas por Delfina Dibella (bronce) y Mateo Kalejman (oro), en contrarreloj individual de ciclismo en pista, más Gonzalo Molina (plata), en bicicross carrera.

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