Qué decidió la producción sobre la actitud de Thiago con Agustín

Este viernes en Intrusos (América TV), la periodista Laura Ubfal contó que en la producción de Gran Hermano 2022 revisaron la situación y no observación un hecho de acoso.

"Hubo una reunión de muchas horas con gente que analizó el tema. No vieron solo esa edición. Vieron el antes, el durante y el después", reveló la panelista.

Por último, Ubfal precisó, además, que Agustín no expresó haberse sentido incómodo por la actitud que tuvo Thiago. "Y no solamente eso. Lo llamaron a Agustín al confesionario. Y él no quiso asumir nada", cerró.

Flor de la V, categórica sobre la actitud de Thiago en Gran Hermano 2022

El miércoles en Intrusos (América TV), Flor de la V opinó sobre la actitud de Thiago con Agustín en la casa de Gran Hermano 2022 y fue tajante. "Eso que estamos viendo me provocó ira", exclamó, al ver el video.

"Agustín estaba durmiendo, se pusieron todos los chicos de acuerdo y Thiago entró a apoyarlo", detalló Maite Peñoñori, mientras pasaban las imágenes en la pantalla.

"Thiago especulaba en una charla que Agustín tira para los dos lados", acotó Virginia Gallardo. "El que se pregunta por el culo ajeno es porque tiene el suyo lleno de preguntas. Es así. Si vos estás preguntando es porque el tuyo está en un grito", retrucó Flor.