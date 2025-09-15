Premios Emmy 2025: "Adolescencia" y "The Studio" arrasaron y todos los ganadores

El premio de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense reconoce a lo mejor de la programación en horario estelar.
La primera ceremonia de los Emmy se celebró el 25 de enero de 1949 en el Hollywood Athletic Club, pero solo premió a los programas emitidos en Los Angeles. El nombre "Emmy" se inspiró en Immy, el apodo del tubo de imagen de una cámara de televisión. La estatua del Emmy representa a una mujer alada sosteniendo un átomo.
La 77ª ceremonia se celebró en el Peacock Theater en Los Angeles, con transmisión para la Argentina por TNT y HBO Max. El comediante Nate Bargatze fue el anfitrión.
A continuación, uno por uno, todos los ganadores de los 26 rubros de la noche.
Mejor Serie Dramática
• Andor
• La Diplomática
• The Last of Us
• Paradise
• The Pitt (Ganadora)
• Severance
• Caballos Lentos
• The White Lotus
Mejor Actor Principal en Serie Dramática
• Sterling K. Brown - Paradise
• Gary Oldman - Caballos Lentos
• Pedro Pascal - The Last of Us
• Adam Scott - Severance
• Noah Wyle - The Pitt (Ganador)
Mejor Serie de Comedia
• Abbott Elementary
• El oso
• Hacks
• Nadie quiere esto
• Only Murders in the Building
• Terapia sin filtro
• The Studio (Ganadora)
• Lo que hacemos en la sombra
Mejor Miniserie
• Adolescencia (Ganadora)
• Black Mirror
• Morir de placer
• Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
• El Pingüino
Mejor Talk Show
• Jimmy Kimmel Live!
• The Daily Show
• The Late Show with Stephen Colbert (Ganador)
Mejor Actor Principal en Miniserie o Película para TV
• Colin Farrell - El Pingüino
• Stephen Graham - Adolescencia (Ganador)
• Jake Gyllenhaal - Se presume inocente
• Brian Tyree Henry - Dope Thief: ladrones de drogas
• Cooper Koch - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
Mejor Actriz Principal en Miniserie o Película para TV
• Cate Blanchett - Desprecio
• Meghann Fahy - Sirenas
• Rashida Jones - Black Mirror
• Cristin Milioti - El Pingüino (Ganadora)
• Michelle Williams - Morir de placer
Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película para TV
• Erin Doherty - Adolescencia (Ganadora)
• Ruth Negga - Se presume inocente
• Deirdre O’Connell - El Pingüino
• Chloë Sevigny - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
• Jenny Slate - Morir de placer
• Christine Tremarco – Adolescencia
Mejor guion de Talk Show
. Last Week Tonight with John Oliver (Ganador)
. Saturday Night Live
. The Daily Show
Mejor especial en directo
• The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar
• Beyoncé Bowl
• Los Premios Oscar
• SNL50: The Anniversary Special (Ganador)
• SNL50: The Homecoming Concert
Mejor guion en Serie de Comedia
. Hacks - A Slippery Slope
. The Studio - The Promotion (Ganador)
. The Rehearsal - Pilot's Code
. Abbott Elementary - Back to School
. Somebody Somewhere – AGG
. What We Do in the Shadows - The Finale
Mejor Guion en Miniserie o Película de TV
. Adolescencia (Ganador)
. The Penguin
. Morir de placer
. Black Mirror
. Say Nothing
Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para TV
• Javier Bardem - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
• Bill Camp - Se presume inocente
• Owen Cooper - Adolescencia (Ganador)
• Rob Delaney - Morir de placer
• Peter Sarsgaard - Se presume inocente
• Ashley Walters - Adolescencia
Mejor guion en Serie Dramática
. Severance – Cold Harbor
. The Pitt – 2.00 P.M.
. Andor - Welcome to the Rebellion (Ganador)
. The White Lotus - Full Moon Party
. The Pitt – 7.00 A.M.
. Slow Horses – Hello Goodbye
Mejor Talk Show con guion
. Severance - Codl Harbor
. The Pitt - 6.00 P.M.
. Severance - Chikhai Bardo
. The Pitt - 7.00 A.M.
. Ardor - Who Are You
. The White Lotus - Amor Fati
. Slow Horses – Episodio Hello Goodbye, director Adam Randall (Ganador)
Mejor dirección en Miniserie o Película de TV
Adolescencia (Philip Barantini) Ganador
. The Penguin - Cent'anni
. The Penguin - A Great or Little Thing
. Sirens
. Morir de placer (Dying for Sex)
. Cero Day
Mejor Dirección en Serie de Comedia
. The Studio - Episodio The Oner directres Seth Rogen y Evan Goldberg (Ganador)
. The Bear – Napkins
. Hacks - A Slippery Slope
. The Rehearsal - Pilot's Code
. Mid-Century Modern - Here’s to You, Mrs. Schneiderman
Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia
• Ike Barinholtz - The Studio
• Colman Domingo - Las cuatro estaciones
• Harrison Ford - Shrinking
• Jeff Hiller - Alguien en algún lugar (Ganador)
• Ebon Moss-Bachrach - El Oso
• Michael Urie - Shrinking
• Bowen Yang - Saturday Night Live
Mejor Reality/Competencia
• The Traitors (Ganador)
• RuPaul’s Drag Race
• The Amazing Race
• Survivor
• Top Chef
Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia
• Liza Colón-Zayas - El Oso
• Hannah Einbinder - Hacks (Ganadora)
• Kathryn Hahn - The Studio
• Janelle James - Abbott Elementary
• Catherine O’Hara -The Studio
• Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary
• Jessica Williams – Shrinking
Mejor Actriz Principal en Serie Dramática
• Kathy Bates - Matlock
• Sharon Horgan - Malas hermanas
• Britt Lower - Severance (Ganadora)
• Bella Ramsey - The Last of Us
• Keri Russell - La Diplomática
Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática
• Zach Cherry - Severance
• Walton Goggins - The White Lotus
• Jason Isaacs - The White Lotus
• James Marsden - Paradise
• Sam Rockwell - The White Lotus
• Tramell Tillman - Severance (Ganador)
• John Turturro - Severance
Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática
• Patricia Arquette - Severance
• Carrie Coon - The White Lotus
• Katherine LaNasa - The Pitt (Ganadora)
• Julianne Nicholson - Paradise
• Parker Posey - The White Lotus
• Natasha Rothwell - The White Lotus
• Aimee Lou Wood - The White Lotus
Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia
• Uzo Aduba - La Resistencia
• Kirstin Bell - Nadie quiere esto
• Quinta Brunson - Abbott Elementary
• Ayo Edebiri - El Oso
• Jean Smart - Hacks (Ganadora)
Mejor Actor Principal en Serie de Comedia
• Adam Brody - Nadie quiere esto
• Seth Rogen - The Studio (ganador)
• Jason Segel - Shrinking