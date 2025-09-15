Premios Emmy 2025: "Adolescencia" y "The Studio" arrasaron y todos los ganadores

El premio de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense reconoce a lo mejor de la programación en horario estelar.

La primera ceremonia de los Emmy se celebró el 25 de enero de 1949 en el Hollywood Athletic Club, pero solo premió a los programas emitidos en Los Angeles. El nombre "Emmy" se inspiró en Immy, el apodo del tubo de imagen de una cámara de televisión. La estatua del Emmy representa a una mujer alada sosteniendo un átomo.

La 77ª ceremonia se celebró en el Peacock Theater en Los Angeles, con transmisión para la Argentina por TNT y HBO Max. El comediante Nate Bargatze fue el anfitrión.

A continuación, uno por uno, todos los ganadores de los 26 rubros de la noche.

Mejor Serie Dramática

• Andor

• La Diplomática

• The Last of Us

• Paradise

• The Pitt (Ganadora)

• Severance

• Caballos Lentos

• The White Lotus

Mejor Actor Principal en Serie Dramática

• Sterling K. Brown - Paradise

• Gary Oldman - Caballos Lentos

• Pedro Pascal - The Last of Us

• Adam Scott - Severance

• Noah Wyle - The Pitt (Ganador)

Mejor Serie de Comedia

• Abbott Elementary

• El oso

• Hacks

• Nadie quiere esto

• Only Murders in the Building

• Terapia sin filtro

• The Studio (Ganadora)

• Lo que hacemos en la sombra

Mejor Miniserie

• Adolescencia (Ganadora)

• Black Mirror

• Morir de placer

• Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

• El Pingüino

Mejor Talk Show

• Jimmy Kimmel Live!

• The Daily Show

• The Late Show with Stephen Colbert (Ganador)

Mejor Actor Principal en Miniserie o Película para TV

• Colin Farrell - El Pingüino

• Stephen Graham - Adolescencia (Ganador)

• Jake Gyllenhaal - Se presume inocente

• Brian Tyree Henry - Dope Thief: ladrones de drogas

• Cooper Koch - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Mejor Actriz Principal en Miniserie o Película para TV

• Cate Blanchett - Desprecio

• Meghann Fahy - Sirenas

• Rashida Jones - Black Mirror

• Cristin Milioti - El Pingüino (Ganadora)

• Michelle Williams - Morir de placer

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película para TV

• Erin Doherty - Adolescencia (Ganadora)

• Ruth Negga - Se presume inocente

• Deirdre O’Connell - El Pingüino

• Chloë Sevigny - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

• Jenny Slate - Morir de placer

• Christine Tremarco – Adolescencia

Mejor guion de Talk Show

. Last Week Tonight with John Oliver (Ganador)

. Saturday Night Live

. The Daily Show

Mejor especial en directo

• The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar

• Beyoncé Bowl

• Los Premios Oscar

• SNL50: The Anniversary Special (Ganador)

• SNL50: The Homecoming Concert

Mejor guion en Serie de Comedia

. Hacks - A Slippery Slope

. The Studio - The Promotion (Ganador)

. The Rehearsal - Pilot's Code

. Abbott Elementary - Back to School

. Somebody Somewhere – AGG

. What We Do in the Shadows - The Finale

Mejor Guion en Miniserie o Película de TV

. Adolescencia (Ganador)

. The Penguin

. Morir de placer

. Black Mirror

. Say Nothing

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para TV

• Javier Bardem - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

• Bill Camp - Se presume inocente

• Owen Cooper - Adolescencia (Ganador)

• Rob Delaney - Morir de placer

• Peter Sarsgaard - Se presume inocente

• Ashley Walters - Adolescencia

Mejor guion en Serie Dramática

. Severance – Cold Harbor

. The Pitt – 2.00 P.M.

. Andor - Welcome to the Rebellion (Ganador)

. The White Lotus - Full Moon Party

. The Pitt – 7.00 A.M.

. Slow Horses – Hello Goodbye

Mejor Talk Show con guion

. Severance - Codl Harbor

. The Pitt - 6.00 P.M.

. Severance - Chikhai Bardo

. The Pitt - 7.00 A.M.

. Ardor - Who Are You

. The White Lotus - Amor Fati

. Slow Horses – Episodio Hello Goodbye, director Adam Randall (Ganador)

Mejor dirección en Miniserie o Película de TV

Adolescencia (Philip Barantini) Ganador

. The Penguin - Cent'anni

. The Penguin - A Great or Little Thing

. Sirens

. Morir de placer (Dying for Sex)

. Cero Day

Mejor Dirección en Serie de Comedia

. The Studio - Episodio The Oner directres Seth Rogen y Evan Goldberg (Ganador)

. The Bear – Napkins

. Hacks - A Slippery Slope

. The Rehearsal - Pilot's Code

. Mid-Century Modern - Here’s to You, Mrs. Schneiderman

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

• Ike Barinholtz - The Studio

• Colman Domingo - Las cuatro estaciones

• Harrison Ford - Shrinking

• Jeff Hiller - Alguien en algún lugar (Ganador)

• Ebon Moss-Bachrach - El Oso

• Michael Urie - Shrinking

• Bowen Yang - Saturday Night Live

Mejor Reality/Competencia

• The Traitors (Ganador)

• RuPaul’s Drag Race

• The Amazing Race

• Survivor

• Top Chef

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

• Liza Colón-Zayas - El Oso

• Hannah Einbinder - Hacks (Ganadora)

• Kathryn Hahn - The Studio

• Janelle James - Abbott Elementary

• Catherine O’Hara -The Studio

• Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

• Jessica Williams – Shrinking

Mejor Actriz Principal en Serie Dramática

• Kathy Bates - Matlock

• Sharon Horgan - Malas hermanas

• Britt Lower - Severance (Ganadora)

• Bella Ramsey - The Last of Us

• Keri Russell - La Diplomática

Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática

• Zach Cherry - Severance

• Walton Goggins - The White Lotus

• Jason Isaacs - The White Lotus

• James Marsden - Paradise

• Sam Rockwell - The White Lotus

• Tramell Tillman - Severance (Ganador)

• John Turturro - Severance

Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática

• Patricia Arquette - Severance

• Carrie Coon - The White Lotus

• Katherine LaNasa - The Pitt (Ganadora)

• Julianne Nicholson - Paradise

• Parker Posey - The White Lotus

• Natasha Rothwell - The White Lotus

• Aimee Lou Wood - The White Lotus

Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia

• Uzo Aduba - La Resistencia

• Kirstin Bell - Nadie quiere esto

• Quinta Brunson - Abbott Elementary

• Ayo Edebiri - El Oso

• Jean Smart - Hacks (Ganadora)

Mejor Actor Principal en Serie de Comedia

• Adam Brody - Nadie quiere esto

• Seth Rogen - The Studio (ganador)

• Jason Segel - Shrinking