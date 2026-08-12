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Por qué Tini no invitó aún a sus padres a su casamiento

Pepe Ochoa ventiló los motivos por los que Tini Stoessel no invitó aún a sus padres al casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.

En medio de la expectativa tras el anuncio de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Pepe Ochoa se metió en la interna que rodea al evento y los motivos por los que la cantante no invitó por el momento a sus padres al importante evento.

"Lo de Tini y los padres viene de hace mucho tiempo. Ella quiso empezar a meterse en su negocio y saber cuánto se facturaba y de qué manera y empezar a decidir sobre eso", indicó el periodista desde El ejército de la mañana (Bondi Live).

"Y con la mamá se pudrió todo en el momento que ella estuvo con Young Miko, ahí Tini se dio cuenta que la mamá no aceptó bajo ningún punto de vista ese vínculo. Acá no juzgo a nadie, pasa y esto es información. Cuando Tini arranca con Young fue algo que erosionó el vínculo con la madre", puntualizó Pepe Ochoa.

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"Tal es así que Tini fue con dos amigas a contarle a la madre que estaba de novia con Young porque sabía que a la mamá no le iba a gustar. Y ahí hubo un quiebre entre Tini y la mamá", precisó.

"Con el papá tiene una cuestión más si se quiere de haber laburado todo este tiempo juntos y con el hermano, que está en el medio de toda esta cuestión", detalló Ochoa.

Y acerca del vínculo entre Tini Stoessel y su hermano Francisco, dio un dato clave que refleja el presente de la familia: "Fran no tiene ningún problema con Tini pero sí Tini quiere cercar el entorno con Rodrigo y por eso lo vimos Fran vio los partidos (del Mundial) en sectores alejados de ella".

El otro motivo que de la tensión entre Tini Stoessel y sus padres

Paula Varela contó en el programa Intrusos (América Tv) el otro episodio que habría generado también diferencias entre Tini Stoessel y sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

"Parte de esta pelea tiene que ver con que Tini habló con los padres y quiso poner un administrador. Me confirman que es el mismo administrador que Rodrigo De Paul y no gustó nada que quiera poner el administrador de él. Me dicen como que la que baja la persiana es Tini y la mamá está triste", indicó la periodista.

FUENTE: Primicias ya

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