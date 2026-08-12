Motos robadas, abandonadas y recuperadas: dos detenciones y 6 años de espera

El hallazgo se produjo en el marco de distintos allanamientos realizados por la UFI Delitos contra la Propiedad, donde los investigadores secuestraron vehículos y objetos cuya procedencia ahora es materia de investigación.

Otra moto abandonada en Capital

En otro procedimiento, personal de Base Motorizada 1 encontró una Gilera 125 cc abandonada en la esquina de Rogelio Cerdera y Catamarca.

El rodado, negro con rojo y sin dominio colocado, tenía los cables del tablero cortados. Había sido localizado luego de un alerta sobre dos hombres que caminaban por la zona junto a una motocicleta. La Gilera fue trasladada a Comisaría 2ª, donde quedó a la espera de que aparezca su propietario.

Dos menores, detenidos tras intentar llevarse una moto

En Rawson, en tanto, dos adolescentes de 15 y 17 años fueron aprehendidos luego de intentar sustraer una motocicleta en el Barrio Las Garzas, en jurisdicción de Villa Hipódromo.

Según la denuncia, los jóvenes habrían forzado la pechera y la traba de una Blitz 110 cc para llevársela. Vecinos intervinieron y lograron demorarlos hasta la llegada del personal de Comando Sur. Ambos fueron trasladados al CAD, mientras la investigación continúa bajo intervención de la Justicia correspondiente.