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Motos robadas, abandonadas y recuperadas: dos detenciones y 6 años de espera

Un hombre de Iglesia fue hasta una comisaría de 25 de Mayo. Allí estaba la Honda CG 150 que le habían robado seis años atrás. La Policía confirmó que era suya y se la devolvió. Además, hubo otros dos procedimientos por motos en Capital y Rawson.

Lo que parecía una visita más a una dependencia policial terminó con una sorpresa para un hombre de Iglesia. Habían pasado seis años desde que le robaron su moto y nunca había realizado una denuncia formal, pero una información inesperada lo llevó hasta la Comisaría 10ª, en 25 de Mayo.

Según fuentes policiales, un conocido le aseguró que en esa dependencia se encontraba una motocicleta que podía ser la suya. El hombre, de apellido Navarro, se presentó con la documentación del rodado y aportó los papeles que acreditaban su propiedad.

La verificación confirmó la sospecha: se trataba de una Honda CG 150 ESD Titán, de color negro, que había sido sustraída años atrás. Después de completar los trámites correspondientes, la Policía restituyó la motocicleta a su dueño, cerrando así un inesperado capítulo de un robo ocurrido seis años atrás.

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El hallazgo se produjo en el marco de distintos allanamientos realizados por la UFI Delitos contra la Propiedad, donde los investigadores secuestraron vehículos y objetos cuya procedencia ahora es materia de investigación.

Otra moto abandonada en Capital

En otro procedimiento, personal de Base Motorizada 1 encontró una Gilera 125 cc abandonada en la esquina de Rogelio Cerdera y Catamarca.

El rodado, negro con rojo y sin dominio colocado, tenía los cables del tablero cortados. Había sido localizado luego de un alerta sobre dos hombres que caminaban por la zona junto a una motocicleta. La Gilera fue trasladada a Comisaría 2ª, donde quedó a la espera de que aparezca su propietario.

Dos menores, detenidos tras intentar llevarse una moto

En Rawson, en tanto, dos adolescentes de 15 y 17 años fueron aprehendidos luego de intentar sustraer una motocicleta en el Barrio Las Garzas, en jurisdicción de Villa Hipódromo.

Según la denuncia, los jóvenes habrían forzado la pechera y la traba de una Blitz 110 cc para llevársela. Vecinos intervinieron y lograron demorarlos hasta la llegada del personal de Comando Sur. Ambos fueron trasladados al CAD, mientras la investigación continúa bajo intervención de la Justicia correspondiente.

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