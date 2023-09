Por qué Spotify declaró el 29 de septiembre como el Día de Shakira

Y finalmente se escogió el 29 de septiembre próximo, porque será el día que se cumpla el 25 aniversario del lanzamiento del álbum Dónde Están Los Ladrones, que ha sido uno de los más escuchados en la plataforma de streaming.

“Un momento notable en mi carrera desde que debuté mundialmente con ‘Dónde Están Los Ladrones’ es haber cantado en 3 copas del mundo, haber participado en un Super Bowl y haber debutado en el Top 10 de Billboard ¡después de más de 30 años!”, afirmó la colombiana en el blog For The Record de Spotify.

La declaración para la celebración de esta fecha se produce después de la exitosa campaña #ShakiraMereceUnDía, que fue impulsada por los fervientes admiradores de la artista en Colombia y en toda América Latina.

