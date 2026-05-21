El operativo que comenzó con sorpresa y tensión en la zona de la Quebrada de Zonda terminó con el rescate de un puma joven que apareció en cercanías del Instituto Geofísico-Sismológico Ingeniero Volponi, en Capital. El animal, que había sido detectado oculto entre arbustos cerca de un parrillero, fue finalmente capturado y trasladado de urgencia para recibir asistencia veterinaria debido al delicado estado de salud que presentaba.
Tras horas de operativo, rescataron al puma hallado en la Quebrada de Zonda
El puma hallado este miércoles en inmediaciones del Instituto Volponi y el Jardín de los Poetas fue finalmente rescatado tras un amplio operativo. El animal, un ejemplar joven y visiblemente debilitado, quedó internado en estado crítico.