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Otamendi jugará en River tras el Mundial y sacude el mercado

El defensor de la Selección Argentina acordó su llegada al Millonario por 18 meses. Se sumará después del Mundial 2026 tras quedar libre de Benfica.

Después de años de guiños, rumores y declaraciones de cariño hacia River, Nicolás Otamendi finalmente vestirá la camiseta del Millonario. El marcador central de la Selección Argentina llegó a un acuerdo para incorporarse al club de Núñez y firmará un contrato por 18 meses una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.

El defensor de 38 años arribará en condición de jugador libre tras cerrar su ciclo en el Benfica de Portugal, donde fue capitán y una de las principales figuras del equipo durante las últimas temporadas. Según trascendió, el anuncio oficial podría concretarse antes de fin de mes.

Otamendi se integrará al plantel que dirige Eduardo Coudet luego de disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección Argentina, donde continúa siendo una pieza importante para Lionel Scaloni tanto dentro como fuera del campo.

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El defensor surgido de Vélez Sarsfield nunca ocultó su simpatía por River a lo largo de su carrera. En reiteradas entrevistas había manifestado su deseo de vestir la camiseta del club de Núñez antes del retiro, algo que finalmente ocurrirá tras más de 15 años en el fútbol europeo.

Hace pocos días, el campeón del mundo en Qatar publicó una emotiva despedida de Benfica a través de sus redes sociales, donde repasó su etapa en Portugal y agradeció el cariño recibido durante seis temporadas.

“Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante”, expresó Otamendi en parte del mensaje dedicado a la institución portuguesa.

La llegada del experimentado zaguero representa un salto de jerarquía para River, que busca reforzar una zona clave pensando en la segunda parte de la temporada y en los desafíos internacionales que tendrá por delante.

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