Otamendi jugará en River tras el Mundial y sacude el mercado

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El defensor surgido de Vélez Sarsfield nunca ocultó su simpatía por River a lo largo de su carrera. En reiteradas entrevistas había manifestado su deseo de vestir la camiseta del club de Núñez antes del retiro, algo que finalmente ocurrirá tras más de 15 años en el fútbol europeo.

Hace pocos días, el campeón del mundo en Qatar publicó una emotiva despedida de Benfica a través de sus redes sociales, donde repasó su etapa en Portugal y agradeció el cariño recibido durante seis temporadas.

“Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante”, expresó Otamendi en parte del mensaje dedicado a la institución portuguesa.

La llegada del experimentado zaguero representa un salto de jerarquía para River, que busca reforzar una zona clave pensando en la segunda parte de la temporada y en los desafíos internacionales que tendrá por delante.