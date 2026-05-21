Después de años de guiños, rumores y declaraciones de cariño hacia River, Nicolás Otamendi finalmente vestirá la camiseta del Millonario. El marcador central de la Selección Argentina llegó a un acuerdo para incorporarse al club de Núñez y firmará un contrato por 18 meses una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.
Otamendi jugará en River tras el Mundial y sacude el mercado
El defensor de la Selección Argentina acordó su llegada al Millonario por 18 meses. Se sumará después del Mundial 2026 tras quedar libre de Benfica.