Macri habló de "caudillos", "profeta" e "ismos" y defendió el método PRO

En ese marco, remarcó que el PRO “cree en el método” y forma dirigentes con capacidad de gestión. “No existe solo hacer las cosas por voluntarismo. Hay que ponerle inteligencia”, afirmó ante dirigentes, empresarios y estudiantes presentes en el encuentro.

Macri también insistió en la necesidad de construir equipos que puedan marcar errores y generar debate interno, en una frase interpretada como una crítica al funcionamiento político del oficialismo libertario. “Hay intolerancia a la crítica”, señaló.

Otro de los puntos centrales de su exposición estuvo vinculado a los liderazgos personalistas. El ex presidente sostuvo que Argentina debe superar “los ismos” y los proyectos centrados en figuras individuales para lograr estabilidad institucional y desarrollo sostenido.

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“Cuando se supone que hicimos una interna para que algo continúe, volvió a elegir un ismo. Fue de vuelta por el lado del caudillo que los salve”, expresó en referencia al triunfo presidencial de Milei en 2023.

Macri recordó además que promovió la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO como una forma de romper con los personalismos y construir una alternativa política más amplia.

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A pesar de las críticas, el fundador del PRO respaldó el rumbo económico del Gobierno nacional y valoró medidas vinculadas al orden fiscal y la reinserción internacional. También cuestionó duramente al kirchnerismo, al que definió como un “ejército de destrucción” por las políticas aplicadas durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Esperemos que puedan plantear un candidato más aggiornado a las ideas que ya no se pueden discutir: que hay que ser parte del mundo o que no se puede vivir en la oscuridad de los indicadores”, sostuvo.

En la previa de la actividad, Macri también respondió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había asegurado que una eventual candidatura del ex mandatario dividiría el voto opositor y favorecería al kirchnerismo.

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“Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo”, respondió con ironía.

Mientras tanto, el expresidente continúa con su gira política denominada “Próximo Paso”, orientada a fortalecer el armado nacional del PRO rumbo a las elecciones de 2027. Este jueves tiene previsto viajar a Mendoza para reunirse con dirigentes del espacio en la región cuyana.