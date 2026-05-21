Grupo J: los horarios de los partidos de la Selección para la primera ronda

En el Mundial 2026, la Selección Argentina integrará el Grupo J junto a los combinados nacionales de Argelia, Austria y Jordania.

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Martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina): vs. Argelia .

a las (hora de Argentina): vs. . Lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina): vs. Austria .

a las (hora de Argentina): vs. . Sábado 27 de junio a las 23.00 (hora de Argentina): vs. Jordania.

Según el calendario que dio a conocer el máximo organismo del fútbol, el conjunto que dirige Lionel Scaloni debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia, el martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina)- y Jordania -el sábado 27 de junio a las 23.00 hora argentina-.

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Si la Selección Argentina finaliza en el primer puesto del Grupo J, en 16 avos de final jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami, a casi 2.000 km de distancia de Arlington, ante el 2° puesto del Grupo H, conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

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En octavos de final, la Selección Argentina viajaría a Atlanta, Georgia, para afrontar su partido en el Mercedes Benz Stadium. En esta instancia, se enfrentará ante el ganador del duelo de segundos entre el Grupo D y el G: Estados Unidos, Australia, Paraguay y el repechaje C de UEFA ( Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo) o Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

El Mundial se inicia el jueves 11 de junio de 2026 y finaliza el domingo 19 de julio de 2026.

¿Cuánto dura el Mundial 2026 y en qué fecha se disputa la final?

Como mencionamos más arriba, del Mundial 2026 serán parte 48 selecciones. A raíz de ello, la FIFA estipuló un cronograma que contempla ni más ni menos que 104 partidos. Así, el torneo se inicia el jueves 11 de junio de 2026 y finaliza el domingo 19 de julio de 2026. El encuentro decisivo está pautado en el MetLife Stadium de Nueva York.

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Tras realizar un análisis técnico, la FIFA decidió minimizar los desplazamientos de equipos e hinchas, maximizar los días de descanso y facilitar el seguimiento global en distintos husos horarios.

Para establecer el calendario final del Mundial 2026 consideró factores como el promedio de temperaturas, las infraestructuras de refrigeración, el transporte público y la seguridad, además de coordinar la cooperación entre áreas funcionales como gestión de la competición, servicios a los equipos, medicina, televisión y gestión de entradas.