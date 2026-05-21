Un hombre de 31 años, identificado como Oviedo Castro, terminó a disposición de la Justicia tras una persecución que fue monitoreada minuto a minuto a través de las cámaras de seguridad del CISEM 911. El episodio comenzó en horas de la tarde de este miércoles, cuando se denunció el robo de una motocicleta en plena zona de Capital.
Así fue la espectacular persecución por cámaras para recuperar una moto robada
Un delincuente sustrajo el vehículo en calle Pedro de Valdivia y huyó hacia Rawson. El seguimiento en tiempo real del CISEM 911 permitió su captura en Villa Hipódromo.