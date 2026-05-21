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Así fue la espectacular persecución por cámaras para recuperar una moto robada

Un delincuente sustrajo el vehículo en calle Pedro de Valdivia y huyó hacia Rawson. El seguimiento en tiempo real del CISEM 911 permitió su captura en Villa Hipódromo.

Un hombre de 31 años, identificado como Oviedo Castro, terminó a disposición de la Justicia tras una persecución que fue monitoreada minuto a minuto a través de las cámaras de seguridad del CISEM 911. El episodio comenzó en horas de la tarde de este miércoles, cuando se denunció el robo de una motocicleta en plena zona de Capital.

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El vehículo, una Motomel Serie 2 de 150 cc, fue sustraído alrededor de las 18:00 en calle Pedro de Valdivia Oeste. A partir del reporte del robo, los operadores del centro de monitoreo iniciaron un rastreo por la zona hasta que lograron ubicar a un sujeto con características coincidentes que circulaba con el rodado en dirección hacia el sur.

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El seguimiento a través de las cámaras permitió trazar el recorrido del sospechoso, quien intentó perderse en las calles de Villa Hipódromo. Sin embargo, la frecuencia policial ya había alertado a las unidades de la zona, que finalmente interceptaron a Castro en el interior del vecindario.

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Tras el operativo, se constató que la motocicleta era efectivamente la que había sido denunciada minutos antes. El hombre quedó vinculado a un legajo bajo la órbita de la UFI Flagrancia por el delito de hurto agravado, mientras que el vehículo fue trasladado a sede policial para cumplir con los trámites legales de restitución.

El caso reabre el debate sobre la efectividad de los dispositivos de vigilancia urbana para dar respuesta a delitos de oportunidad que, como en este caso, se dan a plena luz del día en sectores de alto tránsito de la provincia.

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