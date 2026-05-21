Así fue la espectacular persecución por cámaras para recuperar una moto robada

El seguimiento a través de las cámaras permitió trazar el recorrido del sospechoso, quien intentó perderse en las calles de Villa Hipódromo. Sin embargo, la frecuencia policial ya había alertado a las unidades de la zona, que finalmente interceptaron a Castro en el interior del vecindario.

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Tras el operativo, se constató que la motocicleta era efectivamente la que había sido denunciada minutos antes. El hombre quedó vinculado a un legajo bajo la órbita de la UFI Flagrancia por el delito de hurto agravado, mientras que el vehículo fue trasladado a sede policial para cumplir con los trámites legales de restitución.

El caso reabre el debate sobre la efectividad de los dispositivos de vigilancia urbana para dar respuesta a delitos de oportunidad que, como en este caso, se dan a plena luz del día en sectores de alto tránsito de la provincia.