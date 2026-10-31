Por qué Lali se casó el día de Halloween

“Con Pedro nos conocimos por amigos en común, en una fiesta de Halloween. ¡Hecha un culo estaba yo! ¡Espantosa! Yo no quería estar linda, quería estar terrorífica como corresponde”, contó entre risas.

Cuando Susana Giménez quiso saber de qué se había disfrazado, la cantante dio más detalles sobre su particular apariencia. “Viste el meme de la Barbie ‘Estoy bien’, pero que está toda destruida, era esa. Yo me había hecho un ojo negro todo corrido, la boca fucsia toda corrida, una peluca rarísima”, describió.

Lejos de considerar que aquel look podía ayudarla a conquistar a alguien, Lali reconoció con sinceridad: “No estaba bien para levantarme a alguien”. La conductora, divertida con el relato, le respondió que, a pesar de todo, seguramente se notaba que debajo del maquillaje había una cara linda. Ante esa observación, la artista admitió que había apelado al “sex appeal porque no había otra”.

Sin embargo, también aclaró que esa noche no hubo conquista. “Ahí nos vimos por primera vez”, explicó, antes de revelar que el romance comenzó tiempo después. “¿Este muchacho de un metro noventa quién es?", confió que se preguntó al verlo entrar a la fiesta. "Y más adelante quedamos para una cita, y ahí nos conocimos (en realidad) y no nos separamos desde ese día”, recordó sonriente.

Así, aquella fiesta de disfraces que marcó el primer encuentro entre ambos terminó convirtiéndose en una pieza clave de su historia de amor y en la explicación de por qué eligieron Halloween para celebrar su casamiento.