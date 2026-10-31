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Por qué Lali se casó el día de Halloween

La pareja habría elegido la fecha por ser significativar para ambos.

Finalmente, Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán el sí este sábado 31 de octubre, a tres años de haber comenzado su historia de amor. Después de las distintas despedidas de soltera de la cantante, incluido un viaje a Brasil con sus amigas más íntimas, y de demostrar públicamente sus sentimientos durante su participación en el recital de Tini Stoessel, se conoció el motivo detrás de la particular fecha elegida para celebrar su casamiento. Y todo tiene que ver con Halloween.

En las últimas horas, comenzó a circular en las redes sociales un fragmento de la entrevista que Lali brindó en 2024 en el programa de Susana Giménez, por la pantalla de Telefe. Allí, la artista había contado cómo fue el primer encuentro con su actual pareja y revelado un detalle que ahora cobra especial relevancia: se conocieron precisamente en una fiesta de Halloween.

Durante aquella charla, la diva de los teléfonos le preguntó cómo había conocido al periodista, cuya madre, Marcela Amado, se desempeñaba como su asesora de vestuario. Sin vueltas y con el humor que la caracteriza, Espósito recordó aquella noche con una divertida confesión.

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“Con Pedro nos conocimos por amigos en común, en una fiesta de Halloween. ¡Hecha un culo estaba yo! ¡Espantosa! Yo no quería estar linda, quería estar terrorífica como corresponde”, contó entre risas.

Cuando Susana Giménez quiso saber de qué se había disfrazado, la cantante dio más detalles sobre su particular apariencia. “Viste el meme de la Barbie ‘Estoy bien’, pero que está toda destruida, era esa. Yo me había hecho un ojo negro todo corrido, la boca fucsia toda corrida, una peluca rarísima”, describió.

Lejos de considerar que aquel look podía ayudarla a conquistar a alguien, Lali reconoció con sinceridad: “No estaba bien para levantarme a alguien”. La conductora, divertida con el relato, le respondió que, a pesar de todo, seguramente se notaba que debajo del maquillaje había una cara linda. Ante esa observación, la artista admitió que había apelado al “sex appeal porque no había otra”.

Sin embargo, también aclaró que esa noche no hubo conquista. “Ahí nos vimos por primera vez”, explicó, antes de revelar que el romance comenzó tiempo después. “¿Este muchacho de un metro noventa quién es?", confió que se preguntó al verlo entrar a la fiesta. "Y más adelante quedamos para una cita, y ahí nos conocimos (en realidad) y no nos separamos desde ese día”, recordó sonriente.

Así, aquella fiesta de disfraces que marcó el primer encuentro entre ambos terminó convirtiéndose en una pieza clave de su historia de amor y en la explicación de por qué eligieron Halloween para celebrar su casamiento.

FUENTE: PRIMICIAS YA

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