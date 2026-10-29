La insólita revelación de Sabrina Rojas sobre lo que hacían Luciano Castro y Flor Vigna en su cama

"Él venía con Flor, por supuesto, y se quedaban a dormir en mi cama, en mi casa de toda la vida", contó la modelo. Lejos de cuestionar aquella situación, Rojas la definió como una experiencia positiva: "Era una cosa muy moderna y muy espectacular".

Durante la entrevista, la mendocina también se refirió al vínculo que construyó con Flor Vigna mientras estuvo en pareja con el actor. "A mí Flor me cae bien. Fue madrastra de mis hijos durante un tiempo. Al principio había muy buena relación, después pasaron unas cositas que terminaron medias medias y después tuvimos una charla larga, y ahora todo bien", comentó la presentadora.

Además, recordó una Navidad en la que compartieron la casa y pasaron la noche bajo el mismo techo. "Fui, me quedé a dormir ahí. Flor durmió en un cuarto con Luciano y yo en el otro con mis hijos. Había rebuena onda", rememoró Sabrina Rojas.