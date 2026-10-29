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La insólita revelación de Sabrina Rojas sobre lo que hacían Luciano Castro y Flor Vigna en su cama

En All Access, la modelo dejó a todos totalmente sorprendidos al detallar la particular regla que tuvo con el actor tras separarse.

Sabrina Rojas recordó cómo fue la convivencia familiar que mantuvo con Luciano Castro después de la separación y sorprendió al revelar una particular dinámica que sostuvieron durante cuatro años.

La confesión se produjo en All Access, donde Rojas explicó cómo se organizaban para cuidar a sus hijos. "Cuando nos separamos, durante cuatro años, los que nos íbamos de casa éramos nosotros. Los niños siempre quedaban. O sea, al que le tocaba con los niños, se quedaba en casa, para que los chicos no fueran y vinieran", explicó la conductora.

Esto fue lo que contó Sabrina Rojas en All Access sobre Luciano Castro y Flor Vigna

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"Él venía con Flor, por supuesto, y se quedaban a dormir en mi cama, en mi casa de toda la vida", contó la modelo. Lejos de cuestionar aquella situación, Rojas la definió como una experiencia positiva: "Era una cosa muy moderna y muy espectacular".

Durante la entrevista, la mendocina también se refirió al vínculo que construyó con Flor Vigna mientras estuvo en pareja con el actor. "A mí Flor me cae bien. Fue madrastra de mis hijos durante un tiempo. Al principio había muy buena relación, después pasaron unas cositas que terminaron medias medias y después tuvimos una charla larga, y ahora todo bien", comentó la presentadora.

Además, recordó una Navidad en la que compartieron la casa y pasaron la noche bajo el mismo techo. "Fui, me quedé a dormir ahí. Flor durmió en un cuarto con Luciano y yo en el otro con mis hijos. Había rebuena onda", rememoró Sabrina Rojas.

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