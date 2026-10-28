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Carmen Barbieri se descompensó en la calle y preocupa su salud

La conductora Carmen Barbieri sufrió un fuerte mareo cuando estaba por subir a un auto y debió quedarse en su casa.

Carmen Barbieri volvió a generar preocupación por su salud después de descompensarse en la calle, cuando estaba por subir a un auto para ir a trabajar. La conductora no pudo asistir a su programa y le contó a Pampito cómo se encontraba tras el episodio.

La información se conoció en Puro Show (eltrece), donde el periodista compartió los mensajes que intercambió con Carmen para conocer de primera mano qué había ocurrido.

“No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, le escribió Barbieri.

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La conductora explicó que había intentado retomar su rutina después de faltar a su ciclo durante la semana anterior. Sin embargo, reconoció que el regreso le había demandado un esfuerzo importante.

“El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa. Ayer y antes de ayer fui, hice un gran esfuerzo especial y hoy sin fuerzas. Tengo una bronca, tengo un broncoespasmo terrible”, agregó.

Según informó Pampito, Carmen estaba acompañada en su casa y pudo responder los mensajes. Su asistente, Gaby Guer, también seguía de cerca su estado y confirmó que aguardaban la llegada de un médico para que la evaluara.

Los problemas de salud que venía atravesando Carmen Barbieri

Esta descompensación se produjo pocos días después de que trascendiera el cuadro que había obligado a la conductora a suspender sus actividades.

La semana pasada, Barbieri había contado que atravesaba broncoespasmo, meningitis y gripe, además de episodios de fiebre de hasta 40 grados. Según su relato, los médicos habían evaluado internarla, aunque finalmente continuó el tratamiento en su domicilio.

“Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, expresó en un audio que le envió a Karina Iavícoli y que se difundió en Infama (América TV).

En ese mensaje, Carmen también había señalado una mejoría después de varios días de malestar: “Hoy, domingo, después de una semana entera, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme, sin escupir sangre”.

De todos modos, remarcó que las dificultades respiratorias continuaban: “Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”.

Tras intentar volver al trabajo el lunes y el martes, el nuevo episodio la obligó a interrumpir otra vez su actividad y permanecer en su casa, a la espera de una evaluación médica.

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