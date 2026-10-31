Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán por el ascenso a la Primera

Si bien Ferro y Godoy Cruz quedaron con la misma cantidad de puntos (66), el equipo del Oeste no se metió en la final por tener menor diferencia de gol que los mendocinos. El equipo de la Capital Federal ya había tenido un duro traspié la fecha anterior, al caer 3 a 0 contra Chaco For Ever.

Por su parte, Tristán Suárez igualó contra Deportivo Maipú 0 a 0 y quedó con 64 por encima de Atlanta, con 62. El "Bohemio" terminó 0 a 0 contra Midland, y el único resultado que le servía era la victoria para soñar con la final.

Los equipos que entraron al reducido de la Zona A son: Ferro, Morón, Deportivo Madryn, Colón, Almirante Brown, Ciudada Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires.

En tanto, desde la Zona B ingresaron Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro. Mañana, Colegiales jugará contra San Martín de Tucumán y, en caso de ganar o empatar, superará a San Martín de San Juan (ambos tienen 51) y clasificará. De caso contrario, entrarán los sanjuaninos por diferencia de gol.

Todos los resultados de la Primera Nacional

Godoy Cruz 2-1 Almirante Brown

San Miguel 0-1 Deportivo Madryn

San Telmo 1-0 Central Norte

Atlanta 0-0 Midland

Acassuso0-0 Ferro

Agropecuario 2-1 Almagro

Tristán Suárez 0-0 Deportivo Maipú

Güemes 2-2 Temperley

San Martín (SJ) 5-1 Gimnasia (Jujuy)

Los Andres 0-0 Mitre