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Científicos japoneses crean un plástico que se disuelve en el mar

Un grupo de investigadores japoneses desarrolló un nuevo tipo de plástico capaz de desaparecer por completo en el agua de mar en pocas horas y en la tierra en unos 10 días.

Existe una larga lista de personalidades reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. Pero hay uno que que surgió de la mano de científicos japoneses para poder cuidar el planeta y que el plástico ya no sea un problema de contaminación.

Un grupo de investigadores japoneses desarrolló un nuevo tipo de plástico capaz de desaparecer por completo en el agua de mar en pocas horas y en la tierra en unos 10 días. Este hallazgo sin dudas es una alternativa real frente a los plásticos comunes, que suelen tardar décadas en destruirse y causan graves daños a la naturaleza.

Este material, que iguala la resistencia del plástico convencional, no genera microplásticos ni emite dióxido de carbono al degradarse.

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El innovador invento cuyo plástico se disuelve en horas y no contamina

A simple vista y durante su uso cotidiano, este invento parece un material firme y resistente como el plástico tradicional derivado del petróleo. Pero la diferencia es enorme y se nota al entrar en contacto con la sal del mar.

En ese contacto, la unión entre sus partes se desarma y el material empieza a separarse hasta desvanecerse en cuestión de dos a tres horas, sin dejar rastros de sus restos. De hecho, una de sus mayores ventajas para el medio ambiente es que no deja microplásticos ni residuos tóxicos.

El plástico se desintegra liberando nutrientes como fósforo y nitrógeno que funcionan como un fertilizante ecológico para enriquecer el suelo.

Al romperse, el plástico simplemente vuelve a sus elementos iniciales, los cuales son digeridos de forma natural por las bacterias del entorno. No es inflamable ni libera gases contaminantes durante su desintegración, lo que garantiza que no envenena ni el agua ni el suelo.

Este avance de la ciencia sin duda es un invento prometedor, ya que millones de toneladas de basura terminan en los océanos cada año.

Sin embargo, el producto todavía no está a la venta porque el equipo creador aún sigue perfeccionándolo y diseñando coberturas protectoras que permitan usarlo a diario en botellas o paquetes comunes sin que se rompa con la humedad, garantizando que solo empiece a disolverse una vez que se descarte en la naturaleza.

FUENTE: DiarioUno

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