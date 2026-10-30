Icardi habló sobre su destino futbolístico

“Él dice que quiere jugar en Italia, tener una revancha, retirarse y que le gustaría volver a vivir en Milán. Él lo confirma", aseguró el panelista en La mañana con Moria (El Trece).

"‘La despedida del Inter fue dolorosa. Me gustaría cerrar el círculo de otra manera, sería lindo ser útil de nuevo’”, sostuvo el futbolista acerca de su salida del club de Milán que no fue como esperaba.

El periodista entonces puso en contexto sobre ese momento: “Recordemos que su exesposa trabajaba en un programa de la tevé italiana y ventiló intimidades del vestuario que es algo como muy sagrado para los jugadores y le pidieron que desmienta a su esposa y él dijo que no, lo corrieron del equipo y lo vendieron al PSG".

Méndez siguió leyendo las recientes declaraciones de Mauro Icardi donde dejó un palito a su ex en medio de la tensión: "Dice Icardi: tras el divorcio con Wanda nara, veo un futuro sereno. Con Eugenia vivo con amor y complicidad pero ciertas cosas me las guardo para mí”.

Tras seguir sin club después de sus años en el Galatasaray de Turquía, el deportista remarcó que aún tiene ganas de seguir jugando y continúa entrenando por su cuenta.

"Me retratan como un personaje desocupado pero me entreno como un loco. A quien piensa que no tengo más nada para dar le responderé en la cancha", aseguró.

Y cerró con un revelador dato sobre el presente económico y negocios de futbolista: "Estoy invirtiendo en proyectos inmobiliarios y finanzas", remarcó Icardi.