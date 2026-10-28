La prohibición que le habría impuesto Julieta Prandi a Emanuel Ortega

De acuerdo con el relato de la conductora, el conflicto que habría desencadenado la ruptura se produjo cuando Prandi vio una historia de Instagram publicada por Josefina Lynch desde el estudio de grabación de Emanuel Ortega.

La imagen habría despertado la furia de la modelo, que interpretó la situación como una falta de sinceridad por parte de su marido. A partir de ese momento, la reacción habría sido contundente y la relación habría quedado al borde de la ruptura definitiva.

“Cuando Prandi la vio, le escribió a Emanuel y le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa. Y lo bloqueó de todos lados”, relató Latorre al reconstruir la secuencia que habría marcado un antes y un después en el vínculo.

De esta manera, la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó una nueva versión sobre los motivos que habrían precipitado el final. Más allá de lo ocurrido durante aquella jornada de grabación, el episodio volvió a poner el foco en los límites y la falta de comunicación que, según trascendió, habrían alimentado las diferencias entre ambos.

Cuál fue la explosiva reacción de Julieta Prandi tras ver los chats de Emanuel Ortega y Josefina Lynch

Yanina Latorre compartió en Sálvese Quien Pueda (América Tv) cómo fueron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que desataron la polémica con Julieta Prandi.

La conversación entre los dos giró en torno a la laboral y la coordinación de horarios y días para que la joven pueda utilizar el estudio de grabación del cantante.

Sin embargo, al enterarse Prandi que Ortega se encontraría en el estudio con otra mujer, situación que acordaron que debía avisar previamente, esto derivó en su enojo y posterior anuncio de la separación vía redes del lunes feriado del 12 de octubre.

“Julieta le revisa el celular a Emanuel y no le pregunta nada. Espera que él le comente. Se lo revisa porque es celosa, así es la relación. Tenía prohibido grabar con chicas y si grababa con chicas tenía que avisar", precisó Yanina Latorre.

Y ante esa situación la conductora observa mientras se repasaba en la pantalla del estudio los chats entre Emanuel y Josefina: "Él no le miente (a Prandi), él omite contárselo (que iba una mujer a grabar al estudio)".