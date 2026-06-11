Rating: cuánto midió la apertura del Mundial 2026 con el show destacado de Shakira

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En Argentina, la ceremonia pudo seguirse en vivo a través de la pantalla de Telefe, que realizó una cobertura especial desde las horas previas al comienzo del evento. Con cifras de entre 13 y 15 puntos de rating, el canal de las pelotas se adueñó de la audiencia.

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Así, mientras que a las 14.42 hs. la transmisión registraba 13.5 puntos, fue con el show de la colombiana Shakira que la audiencia trepó hasta los 16.3 a las 14:58 hs. convirtiéndose en el pico máximo de la transmisión inaugural del canal de las pelotitas.

Asimismo, Telefe también formará parte de la transmisión del partido inaugural, llevando a millones de hogares el arranque oficial de la máxima cita del fútbol mundial.

La apertura sirvió como carta de presentación para un torneo que promete romper todos los récords: será el primer Mundial con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre las tres naciones anfitrionas. La ceremonia en México fue apenas el primer capítulo de una serie de celebraciones previstas también en Canadá y Estados Unidos durante los días siguientes.

Con un estadio colmado, un espectáculo musical de primer nivel y la expectativa de miles de millones de espectadores alrededor del planeta, el Mundial 2026 levantó oficialmente el telón y comenzó a escribir una nueva página en la historia del fútbol.