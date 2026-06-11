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Rating: cuánto midió la apertura del Mundial 2026 con el show destacado de Shakira

Con una apuesta fuerte para acompañar el arranque del Mundial 2026, Telefe siguió en vivo la ceremonia inaugural y obtuvo sorprendentes números de audiencia. Aquí, los detalles.

El Mundial 2026 ya está en marcha y este jueves tuvo una apertura a la altura de un evento histórico. Desde el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, la FIFA dio inicio a la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos, con una ceremonia cargada de música, color y referencias a la cultura de los países anfitriones.

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La fiesta inaugural se realizó en la previa del partido entre México y Sudáfrica, encuentro que marcó el puntapié inicial de una edición inédita del certamen, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Además, el Azteca volvió a hacer historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Sobre el escenario desfilaron reconocidos artistas internacionales y figuras de la música latinoamericana. Entre los nombres anunciados para el espectáculo estuvieron Shakira, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla, en un show que combinó tradición, identidad cultural y despliegue tecnológico.

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En Argentina, la ceremonia pudo seguirse en vivo a través de la pantalla de Telefe, que realizó una cobertura especial desde las horas previas al comienzo del evento. Con cifras de entre 13 y 15 puntos de rating, el canal de las pelotas se adueñó de la audiencia.

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Así, mientras que a las 14.42 hs. la transmisión registraba 13.5 puntos, fue con el show de la colombiana Shakira que la audiencia trepó hasta los 16.3 a las 14:58 hs. convirtiéndose en el pico máximo de la transmisión inaugural del canal de las pelotitas.

Asimismo, Telefe también formará parte de la transmisión del partido inaugural, llevando a millones de hogares el arranque oficial de la máxima cita del fútbol mundial.

La apertura sirvió como carta de presentación para un torneo que promete romper todos los récords: será el primer Mundial con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre las tres naciones anfitrionas. La ceremonia en México fue apenas el primer capítulo de una serie de celebraciones previstas también en Canadá y Estados Unidos durante los días siguientes.

Con un estadio colmado, un espectáculo musical de primer nivel y la expectativa de miles de millones de espectadores alrededor del planeta, el Mundial 2026 levantó oficialmente el telón y comenzó a escribir una nueva página en la historia del fútbol.

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