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Gran presentación de la Copa del Mundo 2026

Shakira deslumbró en el cierre de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026.

La ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026 vivió su momento más impactante con la aparición de Shakira, quien fue la encargada de poner el broche de oro a una noche cargada de música, tradición y emoción.

La estrella colombiana irrumpió en escena ante una ovación multitudinaria para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo, en una presentación que combinó un imponente despliegue visual, coreografías vibrantes y toda la energía que caracteriza a una de las artistas más importantes de la música latina.

Su actuación marcó el punto culminante de una ceremonia que había comenzado con una celebración de las raíces culturales mexicanas. Una réplica gigante del trofeo mundialista dominó el escenario mientras bailarines rodeaban la estructura con una puesta en escena inspirada en tradiciones ancestrales. El acto de apertura incluyó un mensaje de bienvenida al Mundial FIFA 2026 pronunciado en distintos dialectos indígenas, en homenaje a la diversidad cultural del país anfitrión.

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Antes de la llegada de Shakira, el público disfrutó de un recorrido musical que tuvo como protagonistas a Maná, que encendió el ambiente con su clásico “Oye mi amor”; Danny Ocean, quien interpretó “Partidazo”; y Los Ángeles Azules junto a Belinda, que hicieron cantar y bailar a los asistentes con “Por ella”, acompañados por bailarines vestidos con coloridos atuendos tradicionales al grito de “¡Viva México!”.

Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en el cierre. Con una puesta en escena de alto impacto y el fervor de miles de aficionados, Shakira volvió a demostrar por qué es una de las artistas más vinculadas a la historia reciente de los Mundiales. Su interpretación de “Dai Dai” selló una ceremonia inolvidable y dio inicio oficialmente a la máxima fiesta del fútbol mundial.

La cantante colombiana se llevó la gran ovación de la noche y dejó una imagen que promete convertirse en uno de los momentos más recordados del arranque del Mundial FIFA 2026.

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