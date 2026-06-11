Gran presentación de la Copa del Mundo 2026

Antes de la llegada de Shakira, el público disfrutó de un recorrido musical que tuvo como protagonistas a Maná, que encendió el ambiente con su clásico “Oye mi amor”; Danny Ocean, quien interpretó “Partidazo”; y Los Ángeles Azules junto a Belinda, que hicieron cantar y bailar a los asistentes con “Por ella”, acompañados por bailarines vestidos con coloridos atuendos tradicionales al grito de “¡Viva México!”.

Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en el cierre. Con una puesta en escena de alto impacto y el fervor de miles de aficionados, Shakira volvió a demostrar por qué es una de las artistas más vinculadas a la historia reciente de los Mundiales. Su interpretación de “Dai Dai” selló una ceremonia inolvidable y dio inicio oficialmente a la máxima fiesta del fútbol mundial.

La cantante colombiana se llevó la gran ovación de la noche y dejó una imagen que promete convertirse en uno de los momentos más recordados del arranque del Mundial FIFA 2026.