En la previa del debut de la Selección, "La Claudia" mostró una reliquia única de Maradona

La conductora Jimena Monteverde destacó la importancia del objeto y no ocultó su emoción al recibirla en el estudio. La camiseta, además de su enorme valor simbólico, conserva características particulares que la distinguen del resto de las utilizadas en aquella Copa del Mundo.

Claudia recordó que en aquellos años las camisetas no llevaban los apellidos de los jugadores estampados en la espalda, una práctica que recién comenzó a generalizarse durante el Mundial de Estados Unidos 1994.

Embed - #MOMENTAZO: Claudia Villafañe le llevó la CAMISETA del DIEGO de México '86 a Jime Monteverde

Además, reveló una curiosidad que llamó la atención de todos. "Tiene agujeritos. Es la única que en ese Mundial los tuvo", comentó al referirse a la prenda que utilizó el capitán argentino.

Villafañe también explicó que en aquella época las camisetas eran mucho más escasas y que los futbolistas no siempre podían conservarlas. "Cuando él arrancó, no había muchas camisetas y quedaban en el club, salvo alguna camiseta importante de goles, y esas son las que tengo", relató.

La exesposa de Maradona también compartió cómo vivió junto a la familia del astro aquella histórica consagración. "Yo no viajé al Mundial del 86 porque, tanto su mamá como sus hermanas, fuimos a España. El primer partido lo vi en la casa de su mamá. Si alguien tocaba el timbre y no estábamos viendo el primer partido, al segundo no entraba nadie", recordó entre risas.

Según contó, cada encuentro de la Selección era seguido con atención y emoción por toda la familia.

"Los veíamos todos sentados en el piso", agregó. Villafañe cerró su relato evocando uno de los momentos más especiales tras la obtención del título mundial. "Él llegó a la casa de su mamá cuando volvieron del Mundial. Al otro día nos despertaron unos nenes de un jardín que vinieron a cantarle y gritaban su nombre", recordó.

A casi 40 años de aquella gesta histórica, la camiseta de Diego Maradona volvió a convertirse en protagonista y despertó la nostalgia de los argentinos justo cuando la Selección inicia un nuevo sueño mundialista.