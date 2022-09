Piqué rechazó la propuesta de Shakira y los hijos se quedan en España

En la última reunión que tuvieron, Piqué se levantó enojado y le remarcó a Shakira que ella no puede comprar todo con dinero por el solo hecho de ser millonaria. Su prioridad son los nenes, y quiere disfrutarlos todo el tiempo posible, aunque ahora vivan en casas separadas. A ella no le quedó más opción que aceptar la realidad, pero sufre por no poder brindarle una mejor calidad de vida a los chicos.