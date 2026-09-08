Internaron a "Chiche" Gelblung por complicaciones respiratorias

Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el tratamiento que está recibiendo, aunque desde su entorno explicaron en el ciclo que Gelblung fue internado por un problema respiratorio que se desprende de su patología de base, y aclararon que no se trata de una complicación nueva. Incluso contaron que hasta el día anterior el periodista se encontraba trabajando con normalidad y armando un nuevo programa de streaming, lo que refuerza la idea de que el cuadro no habría sido repentino sino parte de un seguimiento médico habitual.

La internación se produce en medio de un año especialmente delicado para la salud del conductor. En los últimos meses atravesó distintas complicaciones: sin ir más lejos, en junio permaneció casi un mes en terapia intensiva y debió afrontar una larga recuperación luego de sufrir una trombosis en el tobillo, que derivó en la colocación de dos stents y en el inicio de un tratamiento con anticoagulantes. A eso se sumaron otros episodios respiratorios en julio, que en ese entonces también lo llevaron al mismo centro médico. Actualmente, Gelblung permanece bajo atención en el Sanatorio Mater Dei, el mismo establecimiento en el que ya había sido atendido durante estos últimos episodios de salud.