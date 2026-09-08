Samuel "Chiche" Gelblung, de 82 años, volvió a ser internado este martes en el Sanatorio Mater Dei por complicaciones respiratorias, en lo que representa el cuarto episodio hospitalario del año para el histórico periodista. La noticia fue confirmada en La mañana de Lape (América TV), donde generó preocupación entre sus colegas y rápidamente se salió a llevar tranquilidad sobre su estado de salud.
Internaron a "Chiche" Gelblung por complicaciones respiratorias
Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el tratamiento que está recibiendo, aunque desde su entorno explicaron en el ciclo que Gelblung fue internado por un problema respiratorio.