El mes de septiembre arranca con una atractiva y variada oferta de espectáculos para la provincia de San Juan. La cartelera combinará la llegada de reconocidas figuras de la música nacional en formato íntimo, shows pop de gran convocatoria y jornadas de capacitación vinculadas a las nuevas tecnologías.
Pergolini, Axel y Conociendo Rusia encabezarán un fin de semana de shows
Mateo Sujatovich llega con su formato solista al Teatro Sarmiento, Mario Pergolini brindará una masterclass sobre inteligencia artificial y Axel desembarca con su "Así Vivir Tour".