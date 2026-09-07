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San Juan 8 > Espectáculos > Pergolini

Pergolini, Axel y Conociendo Rusia encabezarán un fin de semana de shows

Mateo Sujatovich llega con su formato solista al Teatro Sarmiento, Mario Pergolini brindará una masterclass sobre inteligencia artificial y Axel desembarca con su "Así Vivir Tour".

El mes de septiembre arranca con una atractiva y variada oferta de espectáculos para la provincia de San Juan. La cartelera combinará la llegada de reconocidas figuras de la música nacional en formato íntimo, shows pop de gran convocatoria y jornadas de capacitación vinculadas a las nuevas tecnologías.

La actividad comenzará el viernes 11 de septiembre en el Teatro Sarmiento con el desembarco de Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia. En el marco de su gira “Mateo”, el músico ofrecerá un show en formato solista, despojado de su banda habitual, para recorrer las canciones de sus cuatro álbumes de estudio en un cara a cara con el público sanjuanino.

La jornada del sábado 12 de septiembre concentrará dos de las propuestas más esperadas. Por un lado, el Centro de Convenciones albergará el evento "San Juan.IA 2026", con la presencia estelar de Mario Pergolini, quien dictará una masterclass enfocada en el impacto de la inteligencia artificial, la innovación y la comunicación. Por otro lado, la música volverá a copar el escenario del Teatro Sarmiento a las 22:00 hs con la presentación del cantante Axel, quien traerá su "Así Vivir Tour" para repasar sus grandes éxitos y presentar formalmente su nuevo trabajo discográfico Vuelve.

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