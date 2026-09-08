Mirtha Legrand sigue internada: qué se sabe de su estado de salud

De no haber cambios en su estado durante este martes, el centro médico volverá a emitir un comunicado el miércoles. Mientras tanto, la persona que la reemplazaría en su clásico ciclo de los sábados sería Juana Viale, su nieta.

Cuál fue la última salida de Mirtha Legrand antes de ser internada

Mirtha Legrand siempre fue una mujer muy salidora, y sus 99 años no la frenaron en los últimos meses. Disfrutó de varias obras de teatro y el 17 de agosto también estuvo en la noche solidaria de Margarita Barrientos.

Allí se la vio con un vestido blanco largo bordado con lentejuelas plateadas en formas orgánicas. Eligió un modelo de mangas largas, hombreras y escote en V, que adornó con un collar de brillantes plata y aros colgantes haciendo juego.

Días antes había pasado por el Teatro Colón, en un evento del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Entre las obras a las que asistió este año se encuentran Rocky, Secreto en la montaña, Sottovoce, Annie, Company, Una Navidad de mierda, entre otros éxitos de calle Corrientes.