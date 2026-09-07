La lista de los 22 famosos que se meten en la cocina de MasterChef Celebrity

Con los últimos anuncios, el reality vuelve a apostar por una mezcla de perfiles que puede generar cruces y situaciones inesperadas frente a las hornallas, ya que los participantes llegarán con experiencias muy diferentes y deberán adaptarse a una competencia gastronómica con pruebas, desafíos y eliminaciones.

Un jurado renovado

Otra de las novedades estará en la mesa de evaluación. Germán Martitegui y Damián Betular continuarán como jurados, mientras que Maru Botana se incorporará en reemplazo de Donato de Santis.

La nueva composición del jurado será una de las modificaciones de esta temporada, que buscará mantener la esencia del formato pero con nuevas figuras y dinámicas. Por ahora, Telefe todavía no confirmó la fecha exacta de estreno. El canal continúa presentando de manera progresiva a los participantes mientras avanza con la producción.

La conducción estará nuevamente a cargo de Wanda Nara, quien tendrá la responsabilidad de acompañar a los famosos durante una competencia que combinará cocina, entretenimiento y eliminación.

La nueva temporada ya comenzó a generar expectativa por la diversidad de los participantes y por algunas incorporaciones que implican cambios de rumbo para figuras acostumbradas a otros ámbitos.

Entre ellas aparece Luciana Geuna, que dejará momentáneamente el periodismo televisivo para meterse en una cocina de reality, y Hernán Coronel, que llevará al programa el perfil de la música tropical a través de Mala Fama.

MasterChef también prepara su versión Junior

Mientras termina de tomar forma la edición Celebrity, Telefe trabaja además en MasterChef Junior, una versión del formato destinada a participantes menores de edad. La propuesta tendrá a Vero Lozano en la conducción y contará con Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas como integrantes del jurado.

El caso de Ian Lucas tendrá un condimento particular: después de haber ganado la última temporada de MasterChef Celebrity, ahora regresará a la franquicia desde el otro lado de la competencia, como parte del equipo encargado de evaluar a los participantes de la edición Junior.

De esta manera, Telefe prepara dos versiones de una de sus principales marcas gastronómicas, mientras la edición Celebrity termina de completar su elenco antes de su regreso a la pantalla.