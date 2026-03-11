Paulo Londra fue papá: la primera foto con su hija Justina

image

“Gracias a mi leona, te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada”, escribió el cantante destacando con profunda emoción a su pareja.

Y agradeció también al personal médico de la Clínica Universitaria Reina Fabiola que los acompañó en el proceso en ese momento tan importante de sus vidas: “Gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reina Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”.

Luego de unos días del nacimiento de la pequeña, ocurrido el lunes 9 de marzo, la pareja optó por hacerlo público desde las redes sociales ante las felicitaciones de sus miles de seguidores.

Paulo y Martina comenzaron su relación hace unos años y ambos eran ex compañeros de colegio. Cabe recordar que Paulo Londra tiene además otras dos hijas, Isabella Naomi (nacida en julio de 2020) y Francisca (2022), fruto de su relación anterior con Rocío Moreno.

Cómo nació la historia de amor de Paulo Londra y Martina Quetglas

Paulo Londra y Martina Quetglas mantienen una relación amorosa sólida que comenzó públicamente en junio de 2022, cuando fueron vistos juntos en una fiesta en Palermo, Buenos Aires.

Martina, una excompañera de colegio cordobesa, licenciada en nutrición e influencer, ha estado con él durante tres años, acompañándolo en viajes familiares y su carrera musical.

En junio de 2025, durante vacaciones en Ibiza, Paulo le propuso matrimonio, y ella aceptó emocionada, compartiendo en redes mensajes como "Sí quiero pasar toda la vida con vos", y él respondiendo "Te amo reina, sos la mujer de mi vida, siempre juntos con Dios".

Antes de Martina, Paulo estuvo en pareja con Rocío Moreno durante más de cinco años, desde 2015, cuando se conocieron vía Facebook en la secundaria.

Juntos convivieron, tuvieron dos hijas —Isabella Naomí y Francisca, y enfrentaron desafíos por su fama, culminando en una separación polémica alrededor de 2022. Esa ruptura generó cruces públicos en redes entre Rocío y Martina por Paulo, de 27 años.