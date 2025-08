"¿Como voy a opinar yo de la maternidad de otra persona? No voy a opinar nada y menos de un vínculo tan cercano. No quiero involucrar a la familia de mis hijos en problemas, no opino nada de ningún tema que no sea mío", dijo con firmeza la modelo ante las cámaras de Infama (América Tv) al ser consultada por esa decisión de la actriz.

En cuanto a aquel terrible posteo de la China contra Benjamín Vicuña, Pampita explicó por qué lo defendió públicamente: "Siempre voy a hablar de lo buen padre que es porque es una realidad y me parecía el momento de decirlo porque se estaba especulando con que no que no era buen padre y la verdad que con mis hijos es un padre excelente. Yo hablo de mi realidad, mis hijos aman a su papá y lo admiran, esa es nuestra verdad de mi familia con Benjamín".