Pamela Anderson se mostró sin maquillaje en la Semana de la Moda de París

Anderson cautivó con unos impactantes atuendos, pero luciendo su cara sin el imponente y característico maquillaje que se esperaría que lleve una superestrella de la pasarela como ella.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se pueden ver su rostro sin maquillaje y con la descripción: “Una aventura en París con ojos frescos. Hay belleza en la aceptación personal, la imperfección y el amor”.

Sobre esa determinación, Pamela contó en una entrevista con una revista internacional el origen de todo: "Cuando murió mi maquilladora me planteé qué sentido tenía que no fuese ella quien crease mis looks de maquillaje. Además, es liberador y divertido”.

En tanto que en su cuenta de Twitter, Anderson agregó más sustentos de su búsqueda actual y posteó con mucha honestidad: “Estoy en la etapa de aceptarme tal como soy y el mundo se siente nuevo". Una publicación que le valió una montaña de comentarios positivos.