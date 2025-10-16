Paloma Silberberg, la ex de Nico González, se refirió a la infidelidad del furtbolista

Aunque en su momento se especuló con que Rojas podría haber sido la tercera en discordia, Silberberg aclaró que ese no fue el motivo principal de la ruptura: “Siempre pasaban cosas, no sé si tan público como esto que pasó, que ya dije que no fue el motivo, fueron otras cosas”.

Sin embargo, no ocultó su malestar por el entorno que rodea a los futbolistas: “A veces se comen un poco la peli de ser infieles. Están todas las minas atrás de los jugadores y te da un poco de bronca, no te lo voy a negar. Yo cuidaba lo mío, pero se me fue de las manos, mucho no lo pude cuidar. Soy celosa con motivos”.

Consultada sobre si tuvo algún contacto con la conductora de Pasó en América, Paloma fue tajante: "No y no me interesa hablar. Si me la cruzo en algún lado la saludo, todo bien".

Finalmente, cuando el cronista le preguntó si creía que había existido algo entre González y Rojas, la modelo no dudó: "Para mí sí pasó algo. Igual, ya está”.

¿De qué manera descubrió Paloma Silberberg la infidelidad de Nico González?

Paloma Silberberg, quien fuera pareja de Nico González, rompió el silencio y compartió detalles íntimos sobre el final de su relación. Entre los momentos más duros que vivió, relató el impacto que le causó descubrir que su entonces novio estaba acompañado por otra mujer justo cuando ella aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza.

El delantero de la Selección Argentina decidió terminar su vínculo con la modelo de 25 años, luego de tres años juntos y ocho meses de convivencia en territorio italiano. En un principio, los rumores apuntaban a Sabrina Rojas como posible tercera en discordia, especialmente después de que en julio se viralizara un video en el que se los veía muy cerca en un boliche. Sin embargo, ese episodio fue solo uno de los factores que llevaron a Paloma a tomar la decisión de cerrar ese capítulo.

Durante una entrevista emitida el 28 de agosto en A la Tarde (América TV), Silberberg reveló que en su último viaje a la Argentina, al llegar a Ezeiza, no había nadie esperándola. Intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta. Alarmada, decidió revisar las cámaras de seguridad desde su celular. “Él pensó que yo no las tenía más, porque las mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguí teniendo porque estaban con mi mails las cámaras. Nunca dejé de tener las cámaras”, confesó.

Al recordar el momento más doloroso, expresó: “Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribo porque no había nadie, y no me respondía. Quise ver qué carajo estaba haciendo, y me la comí…estaba con otra chica”.

Aunque la separación se había dado en buenos términos, las imágenes que vio modificaron por completo su percepción. "Después de que me había llorado, había quedado bien, me iba a ayudar económicamente...Los vi en el living, en la pileta. La mujer era argentina. No sé quién es, pero las cámaras tienen micrófonos".