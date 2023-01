¿Nicolás González le fue infiel a su novia con Nazarena Di Serio?

Este viernes, Guido Záffora leyó un mensaje de Paloma Silberberg, pareja del jugador. La joven se mostró indiganda ante la información que dio Pampito.

"Dejen de inventar. Tienen que informarse bien antes de salir con cualquier cosa antes de vender. Si sos tan buen periodista desmentilo. Saludos", le escribió la rubia al integrante de Intrusos.

Lo cierto es que Paloma está en Mar del Plata, disfrutando de unos días con su familia, y González, en Europa, donde se habría encontrado con la figura de El Trece y TN. "Chicos, ¿les sorprende que un jugador de fútbol tenga dos mujeres?", remató Marcela Tauro, picante.

Nazarena di Serio contó el drama que vivió durante su infancia

Nazarena Di Serio saltó a la fama como la chica del clima en la pantalla de El Trece. Pero, de a poco la rubia de 29 años se fue ganando un lugar por su carisma y hasta llegó a reemplazar a Darío Barassi en "100 argentinos dicen".

"¿Sabés otra cosa que se hace y de hecho, no me da vergüenza decirlo? Cuando era chica lo hemos hecho con mi mamá: es ir a las panaderías cuando cierran, que sale la gente de la panadería y justamente empiezan a dar el pan, las facturas, las cosas que no pueden vender al otro día porque ya no es más fresco", contó Nazarena en Mediodía noticias, El Trece.

A todo esto, se suma la información que contó en una entrevista con el diario Clarín hace unos días. "Todo nos costó mucho. Mi mamá laburó toda la vida para darme lo mejor que podía. Hacía changas, limpiaba casas por hora. Después, en un momento, nos pusimos a vender juntas sahumerios por la calle", contó la rubia.

“Mi mamá siempre priorizó mi estudio. Además, yo comía en el comedor de la escuela porque no había plata en casa. Siempre vi a mi mamá remándola un montón. Vivíamos en una casa normal, sin lujos. Las vecinas me pasaban útiles y ropa que no usaban”, sumó en esa nota.