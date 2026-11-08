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Se filtraron los chats de la hija de Icardi para pedir ayuda tras el episodio con Mauro

La niña de 10 años se comunicó vía computadora con la pareja de su madre tras sufrir agresiones y el retiro de su teléfono en la casa del futbolista.

Un violento episodio intrafamiliar involucró a la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi en la residencia del futbolista. El hecho escaló tras la intervención de efectivos policiales, asistencia médica y la radicación de un acta oficial.

La niña logró alertar a Martín Migueles mediante mensajes desde su computadora personal, luego de que su padre le quitara el celular. En el intercambio, la menor detalló haber sufrido agresiones físicas y solicitó auxilio inmediato para que acudieran a buscarla a la vivienda.

Tras registrar llamados de urgencia en pleno rodaje televisivo, Wanda Nara acudió al domicilio y se retiró junto a su hija para radicar la declaración correspondiente. Por su parte, el deportista rechazó prestar testimonio ante el personal de seguridad interviniente.

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