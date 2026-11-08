Un violento episodio intrafamiliar involucró a la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi en la residencia del futbolista. El hecho escaló tras la intervención de efectivos policiales, asistencia médica y la radicación de un acta oficial.
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Se filtraron los chats de la hija de Icardi para pedir ayuda tras el episodio con Mauro
La niña de 10 años se comunicó vía computadora con la pareja de su madre tras sufrir agresiones y el retiro de su teléfono en la casa del futbolista.