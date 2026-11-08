Se filtraron los chats de la hija de Icardi para pedir ayuda tras el episodio con Mauro

La niña logró alertar a Martín Migueles mediante mensajes desde su computadora personal, luego de que su padre le quitara el celular. En el intercambio, la menor detalló haber sufrido agresiones físicas y solicitó auxilio inmediato para que acudieran a buscarla a la vivienda.

Tras registrar llamados de urgencia en pleno rodaje televisivo, Wanda Nara acudió al domicilio y se retiró junto a su hija para radicar la declaración correspondiente. Por su parte, el deportista rechazó prestar testimonio ante el personal de seguridad interviniente.