Murió la cantante Lía Crucet a los 72 años

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA CRUCET (@crucetkarinaok)

El miércoles, Karina le confirmó a Teleshow el difícil presente que atravesaba la icónica cantante de cumbia. Desde hace unas semanas, Lía permanecía internada en un hospital de Mar del Plata, donde un equipo médico monitoreaba minuto a minuto su delicado estado, esperando una leve mejoría en su cuadro. “Está grave”, afirmó la cantante a este medio. Luego, Karina brindó más detalles. “Solo queda acompañar según dicen los médicos”, dijo angustiada. “Le encontraron un cáncer broncopulmonar fulminante fulminante, solo resta acompañar”, concluyó.

Ese mismo día, en sus historias de Instagram, Karina compartió unas imágenes con su mamá, en donde había agregado estas palabras: “Esperame”, mientras se veía el camino de la ruta 2 en camino a la ciudad de Mar del Plata.

Por su parte, la periodista Karina Iavícoli, en Intrusos, había expresado: “La salud de Lía se viene resquebrajando hace mucho. Tiene un cáncer broncopulmonar, lo que le dijeron los médicos es que ya en el estadío en el que está no es un diagnóstico para tratar y que tiene que esperar”, detalló. El diagnóstico que recibió la popular cantante no dejó margen para tratamientos efectivos, lo que despertó la preocupación tanto en su entorno familiar como en sus admiradores, quienes la recuerdan como una de las grandes figuras de la movida tropical.

Lía Crucet cumplió 72 años en agosto pasado y lo celebró acompañada de grupo de fanáticos y de su marido y manager, Tony Salatino. En ese momento, el periodista Luis Ventura dio detalles del festejo a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. “Lía Crucet celebró sus 72 años con parte de afectos más cercanos en el instituto de salud donde está internada y que ella define como ‘mi casa’”, publicó el director de APTRA.

En comunicación con Teleshow, su compañero Tony Salatino, contó: “Vienen todos los años los fans a saludarla por su cumpleaños. Estuvo todo bien, muy tranquilo. Ella lo pasó bárbaro”.

Acto seguido, agregó: “Ella está estable, está muy bien gracias a Dios. No está curada, está estable, que es otra cosa. La mantienen bien. El médico me dijo: ‘Mientras te reconozca, llamate dichoso’. O sea que me llamo dichoso”.