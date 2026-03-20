Murió Chuck Norris: el héroe que pasó del cine a mito viral

Durante los años 80, Norris consolidó su figura con una serie de películas de acción que lo mostraban como un héroe implacable. Entre ellas se destacan Desaparecido en combate y Delta Force, donde encarnó personajes ligados al ámbito militar y policial, en línea con el clima político y cultural de la época.

Sin embargo, su popularidad alcanzó un nivel aún mayor con la televisión. Entre 1993 y 2001 protagonizó Walker, Texas Ranger, una serie que se emitió en todo el mundo y terminó de consolidar su imagen como símbolo de justicia, orden y fuerza.

De estrella de acción a leyenda de internet

Con el paso del tiempo, Norris experimentó una transformación única: se convirtió en uno de los primeros grandes fenómenos virales de internet.

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Los llamados “Chuck Norris facts”, frases humorísticas que exageraban sus habilidades hasta lo absurdo, lo posicionaron como una figura casi mitológica en la cultura digital.

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Frases como “Chuck Norris no duerme, espera” o “contó hasta el infinito… dos veces” recorrieron el mundo y lo instalaron en una nueva generación, más allá de su filmografía.

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A diferencia de otros actores, Norris no solo aceptó ese fenómeno, sino que lo incorporó a su identidad pública, incluso haciendo referencia a esos memes en proyectos posteriores.

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Esa doble dimensión —como estrella clásica del cine de acción y como ícono viral— lo convirtió en una figura transversal, capaz de atravesar décadas y formatos sin perder vigencia.

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A lo largo de su vida también desarrolló una faceta empresarial y participó en iniciativas vinculadas a la enseñanza de artes marciales, manteniendo una presencia activa fuera de la pantalla.

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Su muerte deja un legado que excede al cine: Chuck Norris fue, al mismo tiempo, un símbolo de una era y una leyenda reinventada en la cultura digital.