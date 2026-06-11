El equipo de Luzu podría ser deportado y perderse el Mundial 2026: el motivo

La advertencia es clara: ejecutar acciones comerciales, monetizar material audiovisual o registrar publicaciones patrocinadas dentro de los límites territoriales de ese país sin poseer el visado reglamentario es motivo de una expulsión inmediata del territorio.

Esta disposición afirma que la realización de contenidos digitales con fines de lucro para plataformas como Facebook, YouTube, TikTok o Instagram, califica legalmente como un empleo.

Por ende, estas tareas se encuentran estrictamente prohibidas para quienes ingresen bajo el estatus de visitantes turísticos, exigiéndose en su lugar credenciales específicas de prensa o de empleo temporal.

Esta problemática del endurecimiento de controles migratorios no afecta únicamente a Luzu TV sino a una gran cantidad de comunicadores que pretenden movilizarse hacia el campeonato con estructuras de producción y compromisos comerciales vigentes.

Para responder a estas exigencias, la alternativa más frecuente para las personalidades del espectáculo es una credencial específica reservada para integrantes del ámbito artístico o de los medios.

Según las normas vigentes, los creadores de contenido que generen ingresos desde ese país deben tramitar una visa de trabajo y habrá que ver qué sucede con Nico Occhiato y su equipo antes de viajar a Estados Unidos.