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El operativo de Garrafa Hogar estará en Albardón, Iglesia, 25 de Mayo y Ullum

El operativo de Garrafa Hogar estará en Albardón, Iglesia, 25 de Mayo y Ullum.

El programa impulsado desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación continúa su recorrido por la provincia. De esta manera, los vecinos podrán adquirir garrafas sociales a precios accesibles en puntos estratégicos de sus departamentos.

La gestión del gobernador Marcelo Orrego continúa llevando a cada departamento de San Juan servicios para estar cerca de los sanjuaninos. Solo durante la edición 2025 de Garrafa Hogar, se entregaron más de 10.000 garrafas en los 19 departamentos, llegando incluso a realizar seis rondas completas para asegurar que ningún vecino se quedara sin el beneficio.

Los vecinos que asistan a los operativos podrán adquirir la garrafa de 10 kilogramos a $20.000 y la garrafa de 15 kilogramos a $30.000.

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El cronograma para la próxima semana es el siguiente:

El lunes 15, al ser feriado, no habrá actividad.

El martes 16 el operativo estará en Albardón

9 a 10 horas en la plaza del Barrio San Roque (La Cañada)

10:30 a 11:30 horas en calle La Laja, frente al Club Instituto La Laja

12 a 13 horas en el Club Deportivo Rincón (calle Sarmiento s/n)

El miércoles 17 el operativo estará en Iglesia

10 a 11 horas en la Unión Vecinal de Rodeo (calle Santo Domingo)

11:30 a 12:30 horas en el Club Sportivo Pismanta (calle principal s/n, Las Flores)

13 a 14 horas en el Obrador Municipal (Villa Iglesia)

El jueves 18 el operativo estará en 25 de Mayo

9 a 10 horas en la plaza de Tupelí

10:30 a 11:30 horas en la plaza de La Chimbera

12 a 13 horas en el playón del Barrio 25 de Mayo

El viernes 19 el operativo estará en Ullum

9:30 a 12:30 horas en el salón ubicado en calle Ruiz esquina José Aguilera

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