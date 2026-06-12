El operativo de Garrafa Hogar estará en Albardón, Iglesia, 25 de Mayo y Ullum.

El cronograma para la próxima semana es el siguiente:
El lunes 15, al ser feriado, no habrá actividad.
El martes 16 el operativo estará en Albardón
9 a 10 horas en la plaza del Barrio San Roque (La Cañada)
10:30 a 11:30 horas en calle La Laja, frente al Club Instituto La Laja
12 a 13 horas en el Club Deportivo Rincón (calle Sarmiento s/n)
El miércoles 17 el operativo estará en Iglesia
10 a 11 horas en la Unión Vecinal de Rodeo (calle Santo Domingo)
11:30 a 12:30 horas en el Club Sportivo Pismanta (calle principal s/n, Las Flores)
13 a 14 horas en el Obrador Municipal (Villa Iglesia)
El jueves 18 el operativo estará en 25 de Mayo
9 a 10 horas en la plaza de Tupelí
10:30 a 11:30 horas en la plaza de La Chimbera
12 a 13 horas en el playón del Barrio 25 de Mayo
El viernes 19 el operativo estará en Ullum
9:30 a 12:30 horas en el salón ubicado en calle Ruiz esquina José Aguilera