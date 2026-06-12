El operativo de Garrafa Hogar estará en Albardón, Iglesia, 25 de Mayo y Ullum.

La gestión del gobernador Marcelo Orrego continúa llevando a cada departamento de San Juan servicios para estar cerca de los sanjuaninos. Solo durante la edición 2025 de Garrafa Hogar, se entregaron más de 10.000 garrafas en los 19 departamentos, llegando incluso a realizar seis rondas completas para asegurar que ningún vecino se quedara sin el beneficio.

Los vecinos que asistan a los operativos podrán adquirir la garrafa de 10 kilogramos a $20.000 y la garrafa de 15 kilogramos a $30.000.