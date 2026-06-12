San Juan consolida su liderazgo minero: el cobre protagonista dentro del RIGI

San Juan, protagonista del nuevo mapa minero

La provincia de San Juan ocupa un lugar central dentro de este escenario. Hasta el momento, tres proyectos fueron aprobados bajo el régimen, con una inversión conjunta de USD 3.727 millones.

El principal es Los Azules, que contempla una inversión de USD 2.672 millones. Le siguen Gualcamayo, con USD 665 millones, y la ampliación de Veladero, estimada en alrededor de USD 380 millones.

A estos desarrollos se suman dos de los mayores proyectos cupríferos del país que ya solicitaron su adhesión al RIGI, aunque todavía no cuentan con aprobación definitiva. Se trata de El Pachón, con una inversión proyectada de USD 9.500 millones, y Vicuña, el desarrollo integrado que reúne los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con una inversión declarada de USD 18.000 millones para los primeros diez años de operación.

Si se concretaran todas estas iniciativas, San Juan alcanzaría un horizonte potencial de inversión superior a los USD 31.200 millones, consolidándose como uno de los principales polos mineros de América Latina.

El cobre, en el centro de la escena

El avance de los proyectos cupríferos responde tanto al potencial geológico argentino como a las perspectivas de la demanda internacional. Según el informe oficial, basado en proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, podría producirse un déficit global de suministro de cobre cercano al 30% hacia 2035.

Además, los estudios indican que, incluso sin considerar el impacto adicional de la transición energética, el mundo necesitará extraer al menos un 115% más de cobre que todo lo producido históricamente hasta 2018 para sostener las tendencias actuales de crecimiento.

En este contexto, Argentina cuenta con recursos estimados en 117,91 millones de toneladas de cobre y reservas por 19,97 millones de toneladas. San Juan concentra una parte significativa de ese potencial a través de proyectos de escala mundial como Vicuña, Los Azules, Altar y El Pachón.

Perspectivas hacia 2035

Las proyecciones de la Secretaría de Minería señalan que Argentina podría alcanzar una producción anual de 1,6 millones de toneladas de cobre hacia 2035, generando exportaciones por más de USD 19.200 millones.

De concretarse ese escenario, San Juan desempeñará un papel determinante en el crecimiento del sector, debido a la concentración de algunos de los proyectos cupríferos más importantes del país y al volumen de inversiones que actualmente se encuentran en marcha o en proceso de aprobación.