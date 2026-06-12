Luego de varias jornadas marcadas por el intenso frío, el sol comienza a ganar protagonismo de a poco en la provincia y vuelve a regalar algo de calidez a la tierra sanjuanina. Este viernes se presenta con condiciones estables y temperaturas algo más agradables durante la tarde.
El sol vuelve de a poco: viernes frío pero más agradable
La máxima prevista rondará los 18°C, mientras que la mínima registrada fue de 2,5°C. En las primeras horas del día, la sensación térmica llegó a ubicarse en apenas 1°C, con una humedad cercana al 75%.