El sol vuelve de a poco: viernes frío pero más agradable

En cuanto al estado del tiempo, el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche estará mayormente nublado.

El pronóstico extendido anticipa un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas. Se espera cielo mayormente despejado tanto el sábado como el domingo, aunque las mañanas continuarán siendo muy frías, con temperaturas mínimas de entre 2°C y 4°C. Las máximas, en tanto, oscilarán entre los 14°C y 15°C.

De esta manera, el sol comienza a recuperar terreno en San Juan, ofreciendo tardes más agradables, aunque el invierno sigue haciendo sentir su presencia durante las primeras horas del día.