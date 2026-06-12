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El sol vuelve de a poco: viernes frío pero más agradable

La máxima prevista rondará los 18°C, mientras que la mínima registrada fue de 2,5°C. En las primeras horas del día, la sensación térmica llegó a ubicarse en apenas 1°C, con una humedad cercana al 75%.

Luego de varias jornadas marcadas por el intenso frío, el sol comienza a ganar protagonismo de a poco en la provincia y vuelve a regalar algo de calidez a la tierra sanjuanina. Este viernes se presenta con condiciones estables y temperaturas algo más agradables durante la tarde.

La jornada estará acompañada por una brisa predominante del sector norte, que aportará aire más templado. Sin embargo, hacia la noche el viento rotará al sector sur, provocando un nuevo descenso de la temperatura.

La máxima prevista rondará los 18°C, mientras que la mínima registrada fue de 2,5°C. En las primeras horas del día, la sensación térmica llegó a ubicarse en apenas 1°C, con una humedad cercana al 75%.

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En cuanto al estado del tiempo, el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche estará mayormente nublado.

El pronóstico extendido anticipa un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas. Se espera cielo mayormente despejado tanto el sábado como el domingo, aunque las mañanas continuarán siendo muy frías, con temperaturas mínimas de entre 2°C y 4°C. Las máximas, en tanto, oscilarán entre los 14°C y 15°C.

De esta manera, el sol comienza a recuperar terreno en San Juan, ofreciendo tardes más agradables, aunque el invierno sigue haciendo sentir su presencia durante las primeras horas del día.

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