La app de Banco Nación sigue sin funcionar con normalidad y crece el malestar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GABYPALO/status/2065188270858797519?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065188270858797519%7Ctwgr%5E063c828ecc1673e3a6f98045caa7aec211623aa7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Finformaciongeneral%2Fque-paso-con-la-nueva-app-de-bna--usuarios-reportaron-la-caida-del-sistema-y-no-pueden-operar-ni-siquiera-con-la-anterior-20260611-0074.html&partner=&hide_thread=false Miles de usuarios reportamos la caída hace 24 horas de la app BNA+ no pudiendo disponer de nuestro dinero! @BancoNacion @BancoCentral_AR @prensabna https://t.co/fpBZD0Iw9a — GABRIELA POSADAS (@GABYPALO) June 11, 2026

Entre los reclamos más repetidos aparecen las dificultades para consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios o simplemente iniciar sesión.

Uno de los mensajes publicados por un cliente refleja el malestar de numerosos usuarios: "No puedo ver mis saldos, no puedo operar desde anoche. Hoy jueves sigue sin funcionar la app. Directamente me muestra mensaje de error al querer ingresar. Un desastre. Tengo mi dinero para transferir allí y no puedo."

Las quejas se multiplicaron durante toda la jornada, especialmente entre quienes utilizan la aplicación como principal herramienta para administrar sus cuentas bancarias.

Ante las consultas realizadas por usuarios, desde los canales de atención del Banco Nación explicaron que están registrando una demanda superior a la habitual debido al proceso de migración hacia la nueva aplicación.

Según indicaron, los equipos técnicos trabajan para restablecer el funcionamiento normal del sistema y resolver los inconvenientes detectados. Además, señalaron que la situación sería transitoria y que esperan normalizar gradualmente el acceso durante las próximas horas.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, numerosos clientes seguían reportando dificultades para ingresar o completar operaciones.

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Desde la página oficial del banco habían anunciado la llegada de la Nueva BNA+ bajo el lema: "Más funcionalidades, una sola experiencia". La entidad informó que el proceso de migración se realiza exclusivamente desde la aplicación anterior y mediante avisos oficiales enviados a cada usuario.

Mientras continúan los trabajos técnicos, crece la expectativa entre los clientes sanjuaninos y del resto del país que dependen de la plataforma para operar diariamente y que, desde hace más de dieciseís horas, denuncian dificultades para acceder a sus cuentas y disponer de su dinero.