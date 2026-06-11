Con más casos de gripe en alumnos, desde Salud y Educación refuerzan la prevención

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La inquietud también llegó a los grupos de padres, donde se multiplican las recomendaciones para reforzar los cuidados y, en algunos casos, colaborar con el envío de alcohol en gel para las aulas.

A través de la campaña "Cuidados en el aula para prevenir enfermedades estacionales", las autoridades recordaron una serie de hábitos que pueden reducir la circulación de virus durante el invierno.

Entre las principales medidas se destacan:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

con agua y jabón. Utilizar alcohol en gel cuando no sea posible higienizarse.

cuando no sea posible higienizarse. No compartir vasos, botellas, cubiertos ni alimentos.

Evitar llevar útiles escolares a la boca.

Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Mantener los ambientes ventilados aun durante los días fríos.

Completar los esquemas de vacunación en los grupos de riesgo. image

Además, se insiste en una recomendación clave: si un estudiante presenta síntomas respiratorios, debe permanecer en su casa y consultar a un médico antes de regresar a clases.

Frente al aumento de casos, algunas instituciones educativas comenzaron a sugerir nuevamente el uso de barbijo en espacios cerrados o cuando existen síntomas respiratorios.

Desde Salud remarcan que el tapabocas sigue siendo una herramienta efectiva para reducir la transmisión del virus, especialmente en ámbitos con gran circulación de personas.

Según los últimos datos epidemiológicos nacionales, el subtipo H3N2 representa el 98% de los casos de influenza A detectados en el país. Además, los menores de 10 años concentran cerca del 46% de los diagnósticos, convirtiéndose en el grupo más afectado.

Ese contexto explica la preocupación de las autoridades provinciales por reforzar las medidas de prevención dentro de las escuelas y evitar que la circulación viral continúe creciendo durante las próximas semanas.

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La preocupación también se refleja en las farmacias sanjuaninas, donde aumentó la demanda de productos preventivos.

Referentes del sector señalaron que las ventas de barbijos y alcohol en gel crecieron alrededor de un 40% respecto al invierno pasado, impulsadas por el incremento de consultas respiratorias y la necesidad de reforzar los cuidados en hogares y establecimientos educativos.

Mientras avanza la temporada invernal, las autoridades insisten en que la prevención, la vacunación y la consulta médica temprana siguen siendo las principales herramientas para evitar complicaciones y reducir la circulación de los virus respiratorios.