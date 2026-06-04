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Vivía solo y lo encontraron junto a una chimenea: qué determinó la autopsia

El informe forense confirmó que Norberto Domínguez, de 53 años, murió por intoxicación con monóxido de carbono. La principal hipótesis apunta a un accidente doméstico en una vivienda sin ventilación.

La investigación por la muerte de Norberto Jorge Domínguez, el hombre de 53 años hallado sin vida en una vivienda de Ullum, dio un paso clave en las últimas horas. Los resultados de la autopsia practicada por la Morgue Judicial determinaron que falleció por asfixia química provocada por inhalación de monóxido de carbono, descartando otras hipótesis que se analizaban en el inicio de la causa.

El caso había generado incertidumbre debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. Domínguez, oriundo de Buenos Aires y radicado en San Juan desde hacía aproximadamente tres años, trabajaba como cuidador de una propiedad y residía en una pequeña vivienda que le habían facilitado para vivir.

El hallazgo se produjo durante la tarde del martes, cuando un familiar de los propietarios ingresó al inmueble para buscar un elemento que necesitaban para una reunión familiar. Al entrar se encontró con una escena impactante: el hombre estaba desplomado sobre una chimenea y junto a un tronco que aún conservaba brasas.

La posición en la que quedó el cuerpo provocó quemaduras en parte del rostro y del tórax, situación que inicialmente generó dudas sobre si se había producido algún incendio o un hecho de otra naturaleza.

Sin embargo, las pericias realizadas en el lugar permitieron reconstruir lo sucedido. Los investigadores establecieron que la vivienda permanecía completamente cerrada y sin ventilación, una condición que impidió la correcta circulación del aire y favoreció la acumulación de monóxido de carbono hasta alcanzar niveles mortales.

Además, determinaron que no existió un incendio generalizado. Por el contrario, el fuego nunca logró propagarse debido a la falta de oxígeno dentro de la vivienda. Esa misma circunstancia terminó convirtiéndose en una trampa mortal para el cuidador.

Con los resultados forenses incorporados al expediente, la principal hipótesis que maneja la Justicia es la de un accidente doméstico. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron también que Domínguez presentaba antecedentes de problemas de salud, entre ellos afecciones relacionadas con la presión arterial y trastornos psiquiátricos.

La causa continúa siendo investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes aguardan los resultados de las últimas pericias complementarias para concluir formalmente el expediente.

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