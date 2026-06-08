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Murió la actriz María Rosa Fugazot

La actriz fue hallada sin vida en su departamento.

La muerte de María Rosa Fugazot generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. La noticia se conoció este lunes 8 de junio, cuando en Desayuno Americano el periodista Luis Bremer reveló que la actriz había sido encontrada sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Según trascendió en un primer momento, una vecina habría dado aviso al SAME tras notar una situación extraña en la vivienda. “Lamentablemente, cuando llegaron, ya había fallecido”, explicó Bremer al aire.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre lo sucedido. De acuerdo a la información difundida, una prima de la actriz y una amiga cercana decidieron acercarse hasta el domicilio luego de no lograr comunicarse con ella durante varias horas. Ambas tenían llave del departamento y, al ingresar, la encontraron tendida en el piso de la habitación, por lo que inmediatamente llamaron al 911.

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Una vez en el lugar, los médicos del SAME constataron el fallecimiento y dieron intervención a la Policía de la Ciudad. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, que ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte. En los primeros relevamientos realizados en la vivienda no se encontraron signos de violencia.

Desde la puerta del edificio, la periodista Mercedes Ninci aportó nuevos datos sobre la investigación. “La prima y la amiga tenían llave y al entrar la vieron en el piso. Hay dos versiones: la policía sostiene que se desvaneció en la cama y la Justicia habla de que estaba en el piso. Se cree que pudo tratarse de una muerte súbita o de un problema cardíaco”, detalló.

Además, Ninci contó que habló con la encargada del edificio, quien aseguró haber visto por última vez a la actriz el viernes pasado. “Me dijo que estaba bien de salud, aunque muy triste por la muerte de su hijo”, señaló la cronista en La mañana con Moria.

María Rosa vivía sola, aunque según le había confiado a una vecina, tenía pensado mudarse próximamente a la casa de su “hijo del corazón” para sentirse más acompañada.

FUENTE: PrimiciasYa

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