Mirtha Legrand habló sobre su vuelta a la televisión

Luego, La Chiqui tomó la palabra y le explicó a todos los que se encontraban en la cena lo que ella pensaba sobre trabajar en el canal de las pelotitas.

Si bien en un momento se la escucha decir que "es la primera vez que trabajará en Telefe", la realidad es que no se logra entender bien lo que habla por el micrófono y sembró la duda en todas las redes sociales cuando el video se hizo viral.

Sin embargo, PrimiciasYa habló con Mirtha Legrand horas después y desmintió que volverá a la televisión por la pantalla de Telefe: "Lo de Telefe fue una mala información, no es correcto lo que se dijo. No es veraz esa información y por ahora no tengo nada definido".

Mirtha Legrand fue a ver "Matilda, el musical" con Laurita Fernández: "Qué maravilla"

En la noche del viernes, Mirtha Legrand fue a ver 'Matilda, el musical', la obra que protagonizan Laurita Fernández, José María Listorti, Radagast y Fernanda Metilli, junto a un importante elenco de niños.

Al finalizar la obra, los protagonistas anunciaron la presencia de Mirtha Legrand en el público, y la famosa conductora se paró y decidió decir unas palabras frente a todos los espectadores. "Qué maravilla lo que acabamos de ver, me encantó, volvería a verla con todo gusto", comenzó expresando.

Luego, comentó: "Con un elenco maravilloso, la dirección... No creo que en Estados Unidos lo hayan hecho mejor que acá". En ese momento, José María Listorti expresó su famosa frase: "¿Le gustó o no le gustó?". Sin dudarlo, la animadora afirmó: "¡Me encantó! Le agradezco mucho a Carlitos Rottemberg que me invitó, tuvo una brillante idea".

"Laurita, gracias, estás fantástica. El inspector que se enoja tanto está maravilloso también", comentó entre risas Mirtha Legrand.